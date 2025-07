Analistas: Samuel tiene más posibilidades de ampliar su voto, Tuto no conecta con la gente y Andrónico aún tiene ‘dientes de leche’

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Otto Ritter: Samuel tiene más posibilidades de conquistar el voto masista, Tuto no conecta con el discurso. Afirman que Samuel posesionó mejor el mensaje, la gente ve que puede solucionar los problemas económicos. Coinciden que Andrónico es “hijito de papá político” que no da certezas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Otto Ritter: Samuel tiene más posibilidades de conquistar el voto masista, Tuto no conecta con el discurso

El abogado y analista político Otto Ritter afirmó que el candidato presidencial Samuel Doria Medina, de la alianza Unidos, tiene mayores posibilidades de conquistar el voto proveniente del electorado masista o de izquierda moderada, debido a que su discurso está enfocado en la solución de la crisis económica y por la elección de un vicepresidente que refuerza esa imagen de gestión. “Samuel elige un buen candidato a la vicepresidencia, pese a que no sea una figura conocida ante la opinión pública, porque lo que hace es reforzar el perfil de alguien preparado para enfrentar la crisis”, explicó Ritter en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. A ello agregó que su acompañante de fórmula José Luis Lupo “fortalece la percepción que Samuel quiere proyectar: la de un técnico con soluciones concretas”. En contraste, Ritter observó que Jorge “Tuto” Quiroga, candidato por la alianza Libre, tiene un discurso sólido en contenido, pero no logra establecer conexión con la ciudadanía.

– Tuto fue más hábil en lo político, pero su debilidad es la economía, coinciden analistas

Durante el programa La Hora Pico de eju.tv, los analistas políticos Rolando Schrupp y Carlos Saavedra coincidieron en que uno de los principales activos de la candidatura de Jorge Tuto Quiroga es su habilidad política, especialmente en la construcción de alianzas, aunque señalaron también sus debilidades, particularmente en el ámbito económico. “Tuto ha sido mucho más hábil políticamente, sobre todo en el armado de alianzas”, afirmó Saavedra. El experto agregó que Quiroga “tiene un perfil claramente político, en contraste con Samuel Doria Medina, quien tiene un perfil más empresarial. En este contexto electoral, eso puede ser una desventaja para Samuel y una ventaja para Tuto, al menos en cuanto a manejo político se refiere”. Schrupp complementó ese análisis señalando que Quiroga ha demostrado mayor capacidad política que económica. “Ha logrado conformar una estructura menos autoritaria, aparentemente más horizontal. Es muy diferente al estilo de campaña financiada por un gran capital político-personal”, señaló.

– Afirman que Samuel posesionó mejor el mensaje, la gente ve que puede solucionar los problemas económicos

Los analistas políticos Rolando Schrupp y Carlos Saavedra realizaron un análisis detallado sobre los pros y contras de la campaña de Samuel Doria Medina, quien encabeza la intención de voto en la más reciente encuesta difundida. Ambos coincidieron en que el candidato logró imponer el eje temático del debate electoral —la crisis económica— pero enfrenta importantes desafíos para mantener su liderazgo de cara a las elecciones. Schrupp destacó como principal virtud de Doria Medina el haber definido con claridad el marco de referencia de su campaña desde etapas muy tempranas. “Hablar de la crisis económica, ponerle un tiempo, como lo hizo con la consigna de los ‘100 días’, fue importante para posicionarse. Fue el primero en hacerlo y logró captar una parte importante del voto antimasista”, afirmó en La Hora Pico de eju.tv. No obstante, advirtió que ese mismo concepto, aunque útil, tiene un límite. “Todos los conceptos tienen un ciclo de vida en comunicación política. Es necesario que ese mensaje evolucione”, sostuvo Schrupp.

– Coinciden que Andrónico es “hijito de papá político” que no da certezas

En un análisis político realizado por Rolando Schrupp y Carlos Saavedra, los expertos coincidieron en que el candidato presidencial Andrónico Rodríguez, por la Alianza Popular, no ha logrado consolidarse como un liderazgo propio dentro del actual escenario electoral, y es percibido como el “hijito de papá político”, que aún tiene “dientes de leche” en la política. “De Andrónico no esperaba nada y aun así me ha logrado decepcionar”, afirmó Schrupp de forma contundente en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. A su criterio, Rodríguez aparecía como una posible figura de renovación dentro del bloque del Movimiento al Socialismo, hoy fragmentado en distintas corrientes, pero no ha cumplido con las expectativas. “Es un clon sin alma, un hijito de papá político que espera heredar el trono como si le correspondiera por derecho, pero no ha demostrado absolutamente nada en gestión, ni en conciliación política, ni en el Senado ni en campaña”, criticó.

– Eduardo Del Castillo: “Lo que buscan algunos es comprarse la silla presidencial pagando encuestas”

Eduardo Del Castillo, candidato a la Presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), cree que hay algunos candidatos que buscan “comprarse la silla presidencial pagando encuestas”. En entrevista con Visión 360, comenta que le gusta la política “desde muy niño” y habla de su “templanza” para tomar decisiones como uno de sus valores para llegar a la Presidencia. Dice, entre otras cosas, que deben acabar los bloqueos para que el país tenga estabilidad social. Fungió como titular del ministerio de Gobierno desde el inicio de la gestión de Luis Arce. Condujo la aprehensión de la expresidenta Jeanine Añez y del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Fue cuestionado por opositores y oficialistas al punto de ser censurado en el Legislativo y ratificado a los dos días por el Ejecutivo. A mí me gusta la política desde muy niño y en cada etapa mi madre me decía: “Eduardito, salite de la política”. Fui presidente del colegio en varias oportunidades; hice lo propio en la universidad Salí haciendo política y hoy estoy haciendo lo mismo.

– Gobierno rechaza las amenazas evistas contra candidatos del trópico y el anuncio de protestas

El Gobierno rechazó este lunes la amenaza de sectores evistas, quienes anunciaron que no permitirán el ingreso de otros partidos a hacer campaña al trópico de Cochabamba y advirtieron con sabotear las elecciones generales si Evo Morales no es candidato. “No corresponde. Nosotros manifestamos nuestra molestia y rechazo a ese tipo de comentarios”, dijo el ministro de Medio Ambiente y Aguas, Álvaro Ruiz. Ayer, sectores evistas advirtieron con no dejar entrar al trópico a postulantes de otros partidos para que hagan sus campañas electorales. Además, exigieron a los candidatos que no son evistas que vendan sus chacos. También amenazaron con no dejar que se realicen las elecciones del 17 de agosto, si Morales no está en la papeleta electoral. “No compartimos ninguna de estas medidas de presión, y hemos visto que tampoco el pueblo boliviano, lo que quiere es ir a las urnas”, dijo Ruiz. Dijo que el Gobierno siempre ha garantizado la realización de las elecciones generales y cuestionó que el evismo protagonice protestas contra el Ejecutivo.

– ¿Por qué está bajando la cotización del dólar paralelo en Bolivia?

La divisa estadounidense registró en el último día de junio una cifra que no se veía desde el pasado mes de mayo: se vendía tanto en la calle como en billeteras digitales por debajo de los 16 bolivianos la unidad. A las 13:30 de este lunes, el USDT se vendía en Bs 15,40 en Binance, según recogían plataformas que hacen seguimiento a billeteras digitales. El pico más alto de este 2025 se alcanzó el 15 de mayo cuando llegó a cotizarse en 20 bolivianos. Un récord que hizo temer que la cotización se dispare aún más. El 23 de mayo pasado, en pleno auge de la cotización, el Gobierno retrocedió en su decisión de autorizar a YPFB de comprar criptoactivos, una vez derogado el decreto empezó a caer el precio. Un experto en criptoactivos y que trabaja con billeteras digitales señala que cuando el dólar empezó a subir hubo particulares que compraron masivamente la divisa en mercados digitales, creyendo que la cotización se dispararía. Cuando el dólar paralelo empezó a bajar, la demanda también lo hizo, lo que ha impactado en la oferta.

– Productores piden al Gobierno revisar el precio del aceite refinado

La Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB), que aglutina a los productores aceiteros, demandó al Gobierno la noche de este lunes revisar el precio del aceite refinado, para así adecuarlo a la realidad del país. “La necesidad de revisión del precio del aceite refinado, con el fin de adecuarlo a la realidad económica actual y reducir el incentivo para su reventa ilegal”, es una medida que el sector considera necesaria, indicó Jorge Amantegui, presidente de la CANIOB. El productor apuntó que es urgente encarar un trabajo conjunto entre el Gobierno y el sector industrial que permita implementar soluciones estructurales y sostenibles, según una nota de prensa. Amantegui aseguró que las industrias procesadoras de aceite refinado continúan abasteciendo al mercado nacional de forma regular, a pesar de los serios desafíos logísticos que enfrenta el sector, entre ellos la escasez de diésel desde hace más de dos meses y los bloqueos de caminos registrados durante 14 días en distintas regiones del país.

– Al menos 2.000 camiones con carga de exportación se ven afectados en Tambo Quemado por intensas nevadas

Ante la nevada que paralizó el tránsito fronterizo en Tambo Quemado (límite con Chile), se vieron afectados por lo menos 2.000 camiones con carga de exportación, según reportó Héctor Mercado, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado. El fenómeno meteorológico, atribuido a la ola polar que afecta al país, ha provocado el cierre del paso fronterizo con Chile, generando perjuicios económicos, según el reporte, donde las previsiones del tiempo aún prevén la continuidad de las bajas temperaturas. Mercado aseguró que diariamente cruzan por esa frontera alrededor de 300 unidades, por lo que el número de camiones afectados va en aumento, resaltando que algunos transportistas han optado por desviar su ruta hacia Pisiga, aunque advirtió que esa alternativa no ofrece las mismas condiciones. Más temprano se había reportado la reactivación del tránsito; sin embargo, el sector señala que la afectación persiste. “Estamos tomando las distintas rutas, Pisiga se está tomando también pero no es una frontera como Tambo Quemado”, señaló.

– Caso consorcio: abogado dice que se amplió por 10 días más la reserva de la investigación

Dentro del caso consorcio que investiga al exministro César Siles y exautoridades de Justicia, el abogado Marco Mostajo dijo este lunes que la Fiscalía solicitó ampliar la reserva de la investigación por 10 días más. “Con relación al proceso hemos tomado conocimiento que la Fiscalía ha solicitado por 10 días más de la reserva de los actos”, dijo el jurista que defiende a la exvocal Claudia Castro. El viernes 27 de junio, la reserva del caso debió levantarse; sin embargo, ante una nueva declaratoria, el jurista señala que esto está impidiendo el acceso al cuaderno de investigaciones. “No tenemos el acceso al cuaderno entonces 10 días más tenemos que esperar. Perjudica bastante, no tenemos el acceso al cuaderno de investigaciones”, dijo el jurista. En torno a la situación jurídica de Castro, el abogado confirmó que la exautoridad judicial permanece internada en una clínica debido a cuestiones de salud. “Corre bastante riesgo su salud, necesita controles casi diarios”, dijo. El exministro de Justicia, César Siles, y la exvocal permanecen internados en distintas clínicas privadas.