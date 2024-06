Médicos no descartan un paro de 120 horas si el Gobierno no retrocede en la “jubilación forzosa”

Mañana se cumple el paro de 96 horas, y el viernes es feriado; de no existir atención de las autoridades, la siguiente semana podría existir otro paro por los cinco días hábiles.

Colegio Médico de La Paz no descarta paro de 120 horas. Foto: ANF

La Paz, Bolivia, 19 de junio de 2024 (ANF).- El Colegio Médico de La Paz lamentó que el Gobierno no quiera retroceder en su intención de implementar una “jubilación forzosa” mediante ley; por ello, no se descarta un paro de 120 horas si las autoridades no los recibe.

Los médicos ingresaron a un paro nacional de 96 horas desde el lunes, en rechazo a la disposición adicional del proyecto de Ley 035, que establece la «jubilación forzosa», porque los trabajadores mayores de 65 años deberán someterse a exámenes mentales y físicos administrados por el Gobierno.

Desde hace más de un mes, los galenos establecieron mesas de trabajo con la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de Diputados para abordar el tema, pero el diálogo no funcionó ante la intransigencia de los legisladores para eliminar o modificar esa disposición adicional.

“No podemos aceptar a que nos ordenen jubilarnos. Simplemente, cambiar el término a: ‘podrán jubilarse si así lo desean’, era suficiente. No están en ese plan de diálogo, nos han obligado a 96 horas de huelga y ahora sólo queda continuar la lucha. El Consejo Nacional de Salud determinará nuevas medidas, pero La Paz está planteando ir a las 120 horas de paro en los siguientes días hasta que termine esta forma ilegal de obligar a la jubilación”, dijo el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública, Fernando Romero.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Edgar Villegas, resaltó que su sector está dispuesto a retornar al diálogo y suspender las medidas de presión, si el Gobierno los convoca. Entre tanto, un ampliado del Consejo Nacional de Salud planteará mañana nuevas determinaciones.

“Si en este momento se aplica esta modificación a la ley, los hospitales de tercer nivel van a perder el 60 al 70% de sus profesionales en salud. Y si perdemos ese 70% de los profesionales en salud, ¿estamos garantizando una atención adecuada a la población boliviana? No”, explicó Villegas.

