«Mentiroso», «mitómano»: El general Zúñiga confronta a Evo y habla de detenerlo si fuera necesario

El comandante del Ejército de Bolivia habló extensamente en una entrevista televisiva y se zambulló en la lucha interna que libra el MAS. Cerró filas en favor del Presidente y fue crítico con el exmandatario.

Juan Carlos Véliz / La Paz

El comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, respondió ampliamente en una entrevista televisiva al expresidente Evo Morales después de que lo acusara de tentativa de asesinato. El jefe militar no ahorró adjetivos para referirse al jefe del MAS, defendió al gobierno de Luis Arce y habló de detener al exmandatario si fuera necesario.

«Muy sorprendido por las declaraciones del exPresidente, como ya había manifestado es un personaje que tiene en su naturaleza la mentira, el insulto, la difamación. Ese señor es un verdadero mitómano, utiliza la mentira como estrategia para intentar retornar al poder», afirmó Zúñiga en el programa No Mentirás.

La respuesta se conoce después de que Morales denunció el domingo que tiene «audios» y «videos» que involucran al jefe militar en un plan para «bajarlo» e él, al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y al senador Leonardo Loza.

Bajar significaría asesinar o quitar la vida.

La denuncia fue negada por Zúñiga, quien dijo que no conoce el significado de «bajar», atribuyó que podría tratarse de un lenguaje «del hampa» porque las Fuerzas Armadas sólo elaboran planes para «defender al pueblo».

«Es un mentiroso, todo el tiempo utiliza la mentira», insistió el comandante en la inédita presentación ante un medio televisivo en medio de una pugna política en el partido oficialista.

El general manifestó que una de las misiones que establece la Constitución para los militares «es velar por la estabilidad del país». «Además nos dice defender al gobierno legalmente constituido, te guste o no te guste; repito el militar no es de izquierda ni de derecha. No pertenece a ningun partido político», afirmó.

Se declaró admirador de los generales Gualberto Villarroel, Germán Busch y Juan José Torrez, quienes además guiarían sus principios.

Después dijo que existen intentos de «balcanizar el país» y que hay intereses económicos foráneos sobre recursos naturales abundantes en el país como el oro, estaño, litio y tierras raras.

Además respaldó la denuncia del órgano Ejecutivo sobre la intención de acortar el mandato del presidente Luis Arce y dijo que está en marcha una «revolución de colores» que tiene el objetivo de lograr la renuncia del Mandatario.

Según dijo que en este momento se desarrolla la «fase de calentamiento en las calles» con desinformación y discursos que hablan de una crisis en Bolivia.

«Ese señor no puede volver a ser más Presidente de este país»

Después se pronunció sobre la campaña de Morales para su habilitación a un cuarto mandato en las elecciones de 2025.

«Legalmente está inhabilitado, la Constitución dice que no puede ser (Presidente) más de dos gestiones y el señor ya ha sido tres, cuatro, gestiones re re re elegido y las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer cumplir la Constitución Política del Estado. Ese señor no puede volver a ser más Presidente de este país», argumentó.

Consultado sobre cómo el Ejército podría hacer cumplir la Carta Magna para impedir la reelección de Morales dijo: «Nosotros somos el brazo armado del pueblo, un brazo armado de la Patria».

Después la periodista preguntó si detendrían a Evo Morales y Zúñiga respondió: «Si el caso amerita, yo creo que sí. No podemos permitir que se pisotee la Constitución, no podemos permitir que se desobedezca el mandato del pueblo».