“No me dejaron despedirme de mis niños”: Madre contó su verdad y lamentó que le impidieron verlos

Reiteró que se encontraba en su lugar de trabajo cuando ocurrió el incendio, y que imágenes de una cámara de seguridad lo comprueban.

Norma Airas, madre de los niños que murieron calcinados junto a su padre en San Julián, contó su verdad en Que No Me Pierda, al asegurar que ella no provocó el incendio de su precaria vivienda, ni intentó huir en ningún momento. Al contrario, manifestó que la Policía la puso a resguardo, toda vez que, una turba intentaba atentar contra su integridad.

Explicó que desde el pasado viernes, había dejado a sus pequeños con su padre, del cual llevaba separada varios años, y que recién el domingo por la noche volvió a tomar contacto con ellos, porque su expareja no atendía a las llamadas.

Los encontró junto a su padre en un parque cerca a la licorería que ella atendía, le llamó a su hijo de 7 años para que se acerquen, y la niña de 5 años al verla le pidió una soda.

«Estuvieron en mi trabajo a las 22:00, del día de la tragedia, y a las 23:30 se despidieron. Estaban muy cariñosos, y me pidieron que vuelva temprano, como si algo adivinaran», recordó entre lágrimas.

El lunes por la madrugada, ella llegó al cuarto que habitaban alrededor de las 1:30, habiendo salido más temprano de lo normal, que son las 3:00, sin embargo, al llegar se encontró con policías, que le impidieron el paso, y le hicieron conocer que había un incendio.

«Los niños pedían ayuda, mi hija le gritaba a su papá que la suelte. Él la tenía agarrada», recordó.

Manifestó que está de acuerdo con que se amplíen las investigaciones, sin embargo, pidió que «no se digan mentiras», y precisó que no huyó como la acusaron, sino que la policía la puso a resguardo, ya que un grupo de personas la amenazaba.

“Lo que más me dolió, es que no me dejaron despedirme de mis niños. De sus cuerpos», lamentó en relación a las acusaciones que recibió, en particular, de los familiares de su expareja, motivo por el cual no llegó al entierro.

Hizo énfasis en que las imágenes de la cámara de seguridad de su tienda, demuestran que estaba trabajando, y no tuvo que ver con el incendio.

Además, mencionó que llevaba al menos 5 años separda de su pareja, por violencia, y que tenían pendientes un proceso por pensiones, y otra orden de alejamiento.