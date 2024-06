Senador opositor califica de desesperado el recurso del MAS contra la sesión de este jueves

Deisy Choque del ala ‘arcista’ sostiene que Andrónico Rodríguez usurpa las funciones del presidente nato de la ALP, David Choquehuanca

Boris Bueno Camacho / La Paz

Tras el anuncio del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, de haber interpuesto un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocada para este jueves a las 12:30; el senador de Comunidad Ciudadana (CC), Santiago Ticona, calificó la acción como una ‘medida desesperada’ que busca impedir la continuidad del proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales.

El asambleísta de oposición sugirió a Jáuregui revisar la Constitución Política del Estado, sobre todo el artículo 183, que señala expresamente que las altas autoridades del Órgano Judicial tienen un mandato de seis años indefectiblemente, el mismo que venció el pasado 2 de enero, motivo por el cual las resoluciones que tomen los magistrados prorrogados no tendrán ningún efecto legal; además, le recordó que como asambleísta tiene la obligación de proteger las atribuciones de la ALP.

“A partir del 2 de enero han dejado de ser autoridades, a partir de esa fecha todas sus acciones son ilegales, por eso decimos que aquellos que están defendiendo al gobierno están tomando medidas desesperadas y que pena que un legislador esté recurriendo a este tipo de instancias cuando lo que debería estar haciendo es defender las facultades de la asamblea, porque no puede estar supeditada a otro poder, más aún cuando este poder es administrado por autoridades autoprorrogadas que no tienen ninguna vigencia”, aseveró.

Ticona aseguró que el oficialismo acude al TCP para que le ayude a ‘seguir sobreviviendo’ ante el descalabro económico que provocó la mala gestión gubernamental, por ello, la importancia de tener un Órgano Judicial independiente que no esté subordinado al poder político tal cual sucede en la actualidad; en ese sentido, anunció que CC incluirá en la sesión de esta tarde el tratamiento de una norma que permita continuar con el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales.

“Es importante que se pueda tratar el proyecto de reconducción planteado por los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural que permita la continuidad del proceso de preselección de altas autoridades. Nosotros como Comunidad Ciudadana estamos en la línea de recuperar la institucionalidad y la independencia del Poder Judicial, la prioridad es darle continuidad a este proceso a lo que el señor Choquehuanca ha rehuido y paralizado”, dijo el opositor.

Por su parte, la diputada del ala renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Deisy Choque reiteró que el acto legislativo será nulo al igual que las determinaciones que sean aprobadas, porque la sucesión de mando no es ‘automática’, ya que David Choquehuanca debió entregar el mando de la ALP a Andrónico Rodríguez, cosa que no sucedió motivo por el cual este continúa como presidente del Senado, pero no así del Órgano Legislativo.

“El señor Andrónico Rodríguez esta usurpando funciones y se ha autonombrado presidente de la asamblea, en estas situaciones el vicepresidente tendría que haberle pasado el mando, pero sin cumplir la norma hace esta convocatoria para cumplir con la alianza que tiene con CC y Creemos, lo cierto es que la sesión convocada para este jueves tiene visos de nulidad, porque la sucesión no es automática por eso el presidente del Estado entrega el bastón de mando al vicepresidente”, refirió.

Según la legisladora del ala ‘arcista’, la convocatoria no es legal porque Rodríguez no es el presidente interino de la ALP y David Choquehuanca sigue a la cabeza de ese órgano del Estado ya que, si bien la CPE establece que al no estar el vicepresidente quien lo sucede es el presidente del Senado, aclara que es ante la ausencia de esa autoridad, cosa que no ocurre porque el segundo mandatario se encuentra en el país.