Paris Hilton confiesa que sufrió abusos sexuales en su adolescencia: "Me arrastraban, me desnudaban..."

Fuente: https://www.marca.com

Paris Hilton es uno de los rostros estadounidenses más reconocidos en el mundo. A esta se la define como: empresaria, autora, modelo, actriz, diseñadora y cantante, es decir, de todo. Su familia es una de las sagas familiares más llenas de empresarios de éxito, lo cual permitió a Hilton, vivir siempre una vida rodeada de lujos.

Siendo una chica de 19 años, fichó por la empresa de modelaje de Donald Trump, y mediante las colaboraciones con otras agencias, pudo vestir los diseños de marcas como: GUESS, Tommy Hilfiger y Christian Dior.

Pero no toda su vida fue una maravilla, este jueves, 27 de junio, ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, la empresaria relató los abusos que sufrió cuando tenía 15 y 16 años. Todo esto, lo contó con el propósito de que se reestructuren los programas de bienestar infantil y la protección de los niños en EEUU.

Paris Hilton reveló los abusos que sufrió en los centros

Está claro, cómo se pudo saber en algunas de sus declaraciones, que su adolescencia no fue para nada fácil, ya que estuvo en cuatro residencias de corrección de conducta. «Cuando tenía 16 años, me sacaron de la cama en mitad de la noche y me trasladaron a través de las fronteras estatales a una de las residencias», confesó.

Pero fue más lejos, y comentó que le obligaron a tomar medicamentos para posteriormente ser víctima de una agresión sexual. Además añadió que: «Me arrastraban por los pasillos, me desnudaban y me encerraban en régimen de aislamiento».

Al compartir esta historia de su vida, preguntó ante la Cámara de Representantes: «Entonces, ¿se pueden imaginar el trato que puede brindar el Estado al no tener gente que regularmente lo esté inspeccionando?«

Además comentó lo que piensa sobre los trabajadores de este tipo de centros: «Se preocupan más por las ganancias que por la seguridad de los niños». Por último, comentó que ella misma fue testigo de la muerte de una menor en un centro cuando tenía 16 años por «haber tirado inocentemente un sándwich en la cafetería».