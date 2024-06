Privados de libertad de Chonchocoro piden que Nallar no retorne a los pabellones

Emitieron un voto resolutivo en ese sentido con el fin de precautelar la seguridad de la población penitenciaria

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que los privados de libertad del centro Penitenciario Chonchocoro emitieron un voto resolutivo en el que piden a las autoridades que no se permita el retorno de Misael Nallar a los pabellones, porque temen por su seguridad, debido a la alta peligrosidad de ese detenido que el pasado sábado protagonizó junto a otros reos un motín que dejó un saldo de dos polícas heridos.

Nallar se encuentra aislado del resto de la población penitenciaria de la cárcel de alta seguridad desde el pasado sábado, decisión tomada por las autoridades carcelarias poco después de haberse sofocado un motín en ese reclusorio en el que supuestamente se pretendía quitar la vida de algunos efectivos del orden.

En ese sentido, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció que el Ministerio Público emitió una nueva imputación contra Nallar, quien fue señalado como el responsable del supuesto intento de homicidio ocurrido en Chonchocoro el pasado sábado durante el motín que dejó como saldo dos policías heridos, tal cual consta en un video en el que se observa al acusado comandar los hechos de violencia de ese día.

“En ese video se desnuda la actuación que tuvo Misael Nallar atentando contra la vida de dos policías, antes de esto su abogado decía que se le había cortado las uñas, que se lo había torturado; no sé qué dirá ahora su abogado después de ver cómo Nallar agrede de una forma tan salvaje a los policías en el centro penitenciario, por eso lo estamos procesando por un nuevo delito, eso lo ha manifestado el ministro Eduardo del Castillo”, refirió Juan Carlos Limpias.

Del Castillo acusó a Nallar de conformar una organización criminal dentro del recinto penitenciario con el objetivo de que el pabellón B, donde se encuentra recluido, no sea controlado por los efectivos del orden; como prueba exhibió la grabación que muestra al reo de alta peligrosidad como cabecilla de los hechos violentos del pasado sábado y los objetos contundentes usados en el ataque, como palos de picota y varas metálicas.

La denuncia contra Nallar y otros tres privados de libertad es por tentativa de homicidio y destrozo de bienes del Estado, Régimen Penitenciario pide a la justicia que determine seis meses de detención preventiva por esta nueva a acusación contra quien está recluido por narcotráfico y el asesinato de dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP) en la localidad de Porongo, en el departamento de Santa Cruz.

Limpias reiteró que los privados de libertad emitieron un voto resolutivo mediante el cual piden que Nallar no vuelva al área de población de esa penitenciaría. Entre tanto, Régimen Penitenciario resguarda la seguridad del resto de los recluidos, entre ellos, el gobernador cruceño Fernando Camacho, de quien asegura se resguardó su integridad desde el primer momento en que hubo el hecho de violencia.

“Yo estuve el sábado en el penal de Chonchocoro, he hablado con el privado de libertad Luis Fernando Camacho, con su esposa, lo primero que he preguntado es si estaba bien, si le había pasado algo, él me dijo que no, que estaba muy bien, la esposa lo mismo, lo he acompañado a su lugar para que descanse: El abogado Martín Camacho dijo que se cortaron las visitas el domingo, pero solo fue en el bloque B donde estaba Misael Nallar”, enfatizó.