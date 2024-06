Productores de leche claman por medidas para frenar los bloqueos

Los productores de leche están desesperados. Entre la falta de dólares y combustibles, y ahora los bloqueos de carreteras, la producción lechera se ha puesto en serio riesgo.

Fuente: https://asuntoscentrales.com/

Así lo advirtió en Desayuno Informado de Asuntos Centrales, Javier Velarde, director tesorero de la Federación de Productores de Leche quien denunció que las distorsiones en la venta de combustibles están generando “corrupción en los surtidores de combustibles”.

A Velarde le llamó la atención la lentitud con la que está reaccionando el Gobierno frente a la crisis de los combustibles y reveló que muchos productores tienen que llegar a pagar 5 bolivianos el litro para que aparezca el carburante que ellos necesitan con urgencia para trasladar la producción lechera.

“Temo que estamos viendo el regreso de la UDP”, afirmó Velarde en referencia a la crisis económica con hiperinflación que se desató en los años 80 que provocó un descalabro económico que, luego, llevó decreto 21060 del Gobierno de Víctor Paz Estenssoro.

“Solo pedimos que nos dejen trabajar, nosotros no tenemos una posición política, es muy grave que no nos dejen trabajar”, afirmó.

“A las vacas no se las puede programar para que dejen de producir leche. No es como otras industrias que si se caen las ventas dejo de producir y listo. Aquí no, la vaca tiene cuatro pezones que dan leche todos los días y que nosotros tenemos que atender sí o sí. Obviamente, hay que alimentar a esas vacas para que la producción no se caiga”, indicó Velarde.

El dirigente indicó que “estamos en un país que para reclamar por un derecho diversos sector lo hacen a punta de bloqueos”, remarcó.

Velarde denunció la alarmante falta de preparación de los altos funcionarios del Gobierno nacional para enfrentar esta “grave situación”.