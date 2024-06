Qué es un “Nepo Baby” y por qué está de moda esta expresión en las redes sociales

El término «nepo baby» se refiere a hijos de celebridades que se benefician del nepotismo en la industria del entretenimiento (Imagen Ilustrativa Infobae) El término «nepo baby» se refiere a hijos de celebridades que se benefician del nepotismo en la industria del entretenimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuente; infobae.com

En la era de las redes sociales, ningún rincón de la cultura popular queda sin ser analizado, y el mundo del espectáculo no es la excepción. Recientemente, el término “nepo baby” ha ganado gran popularidad, lo que generó debate y controversia.”

Pero, ¿a qué se refiere exactamente este término? Un “nepo baby” es el hijo de una celebridad que “se beneficia del nepotismo” para abrirse camino en la industria del entretenimiento. Es decir, son aquellos actores, cantantes, modelos o artistas que, gracias a la fama y las conexiones de sus padres, logran acceder a oportunidades que de otro modo serían mucho más difíciles de conseguir.

El término “nepo-baby” ha generado una oleada de debate en la industria del entretenimiento desde la publicación de un artículo en la revista New York Magazine el 19 de diciembre de 2022. El artículo exponía a figuras reconocidas de Hollywood cuyos padres ya eran exitosos en la industria, señalando cómo estos descendientes han aprovechado las conexiones familiares para impulsar sus propias carreras.

“Un ‘nepo baby’ es la prueba tangible de que la meritocracia es una mentira”, señaló con dureza e informe que originó el término

Los “nepo baby” más nombrados en las redes y la polémica

Maya Hawke, conocida por su papel en “Stranger Things,” es hija de los actores Uma Thurman y Ethan Hawke. Otro caso destacado es el de Robert Downey Jr., protagonista de las películas de Iron Man, quien sigue los pasos de su padre, el cineasta Robert Downey Sr.

La expresión «nepo baby» se popularizó tras la publicación de un artículo en la revista New York Magazine en diciembre de 2022 (REUTERS/Shutterstock) La expresión «nepo baby» se popularizó tras la publicación de un artículo en la revista New York Magazine en diciembre de 2022 (REUTERS/Shutterstock)

La irritación en torno a los “nepo-babys” no es nueva, pero el término sí lo es y ha generado un amplio rango de reacciones. Por un lado, algunos defienden a los descendientes de famosos argumentando que la cercanía a la fama no disminuye sus talentos. Otros, sin embargo, apuntan que las oportunidades en la industria del entretenimiento no son equitativas.

Durante la difusión de la serie de HBO “Euphoria,” se reveló que Maude Apatow, parte del elenco, es hija del director Judd Apatow y la actriz Leslie Mann. También se descubrió que el director de la serie, Sam Levinson, es hijo del cineasta Barry Levinson.

El artículo de New York Magazine analizó varias figuras, incluyendo a Zoë Kravitz, hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet. “Es difícil olvidar con quién están emparentadas cuando parecen la viva imagen de sus famosos padres”, afirm el texto..

Los “nepo-babys” han sido criticados, entre otros, por la supermodelo Vittoria Ceretti, quien en una historia de Instagram expresó: “Tengo muchos amigos ‘nepo baby’ a los que respeto, pero no soporto escuchar cómo se comparan conmigo. No nací con una cómoda y sexy almohada con vistas”.

Durante una entrevista con Elle, Lily Rose Depp, hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, rechazó el término: “Puede que consigas poner el pie en la puerta, pero después viene mucho trabajo”. Este comentario provocó críticas de diversas figuras y seguidores, intensificando el debate sobre si las conexiones familiares son un obstáculo o una ventaja.

El artículo destaca cómo los descendientes de famosos aprovechan conexiones familiares para impulsar sus carreras (Getty Images) El artículo destaca cómo los descendientes de famosos aprovechan conexiones familiares para impulsar sus carreras (Getty Images)

En adición a las críticas, la revista Vulture, en su recopilación de fin de año, apuntó que varias de las estrellas que trabajaron en “Big Little Lies” de HBO, incluidos los Skarsgård, provienen de familias influyentes. También se destacó a Katherine Waterston, hija de Sam Waterston. Otras menciones incluyeron a Jamie Lee Curtis, hija de Janet Leigh y Tony Curtis; y a Dakota Johnson, nieta de Tippi Hedren e hija de Melanie Griffith y Don Johnson.

El artículo también investigó conexiones sorprendentes, como los miembros de “Please Don’t Destroy,” creadores de cortos digitales para “Saturday Night Live,” cuyo linaje incluye productores del mismo programa. Este detalle reveló una tendencia significativa del nepotismo en la industria del entretenimiento.

Los lectores de Vulture mostraron reacciones mixtas, desde sorpresa e indignación hasta apoyo incondicional hacia las figuras destacadas. La actriz Eve Hewson, hija de Bono de U2, utilizó Twitter para bromear sobre su inclusión como “nepo baby”: “Objetivos para este año: tener éxito suficiente para que me reconozcan como ‘nepo baby’,” escribió.

Celebridades como Jamie Lee Curtis y Dakota Johnson tienen linajes influyentes en Hollywood Celebridades como Jamie Lee Curtis y Dakota Johnson tienen linajes influyentes en Hollywood

Maya Hawke reconoció en Rolling Stone las ventajas que su linaje le ha otorgado: “Definitivamente te da enormes ventajas en esta vida”. Sin embargo, añadió que “las oportunidades no serán infinitas”. Maude Apatow aseguró que etiqueta la ponía “triste” pero tratando de no dejar que le afecte.

La cobertura de Vulture y New York Magazine dejó en claro que el fenómeno de los “nepo-babys” es amplio y complejo. Celebridades como Phoebe Bridgers y Lucas Hedges ejemplificaron cómo las conexiones familiares varían en impacto dentro de la industria. Al fin y al cabo, la reflexión sobre si las conexiones familiares son una ventaja injusta o una simple realidad es un tema vigente que sigue generando controversia y comentarios divididos.