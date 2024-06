Reyes Villa recuerda que aún no es candidato y rechaza la ‘juntucha’ de opositores tradicionales

El líder político niega que tenga algún tipo de alianza con el gobierno de Luis Arce como señalan sus detractores

eju.tv/ Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se reunió el pasado fin de semana con diferentes sectores empresariales y políticos, entre ellos, legisladores disidentes de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos; la cita fue cuestionada por integrantes de esos dos partidos quienes apuntaron a que el líder político intenta conformar una bancada con miras a sostener su posible candidatura en las elecciones generales de 2025.

Reyes Villa remarcó que su reunión con los disidentes de CC y Creemos no significa que se intente conformar un bloque político dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y aclaró que no es el primer encuentro que tiene con asambleístas y que tiene la intención de hacerlo con otros actores políticos y asambleístas para dialogar sobre las necesidades y demandas de la población nacional.

“El 27 de abril estuvimos con 47 parlamentarios, no hay ningún pecado en hablar e interactuar, trabajo por Cochabamba, pero también estoy viendo lo que pas en el país, mucho depende de la Asamblea lo que va a pasar en el país como la aprobación de créditos, inyección económica, los dólares, obras que se deben realizar o una ley antibloqueos, porque no puede ser que se bloquee al que produce, al que vive del día a día, no puedes bloquear la economía”, resaltó.

El líder político cuestionó las críticas de sectores políticos a la reunión sostenida con los legisladores porque se la llevó de manera pública y de cara a la opinión pública, en la que se trataron temas que están en la agenda política, económica y social del país; además, rechazó que haya sido promovida con intenciones electorales porque no es candidato y está enfocado en su gestión como autoridad local.

“Yo todavía no soy candidato, estoy trabajando en el tema de la alcaldía, si bien han anunciado que en agosto del próximo año es (la elección presidencial), todavía tiene que pasar por una ley en la Asamblea, si tiene que modificarse las elecciones primarias. (…) Lo que tiene que buscar un candidato es la confianza de la población”, puntualizó.

Foto: captura pantalla

Asimismo, discutió la idea de un frente único de la oposición porque no cree en la ‘juntucha’ de políticos, señala que se debe dejar que la gente vote por quien considere idóneo para ocupar la presidencia y, más bien, los demás candidatos deberían respaldar a quien vaya por delante en la intención de voto para que se pueda hacer frente al Movimiento al Socialismo (MAS).

“Yo más que en la unidad de los líderes o candidatos, creo que tiene que haber la unidad del pueblo boliviano en función de un proyecto creíble y confiable, la experiencia en el manejo es muy importante; (…) personalmente yo no creo en ese tipo de juntuchas que dicen que se votará por algún candidato, el voto no se transfiere, el boliviano ya tiene una madurez política después de todo lo que ha pasado en el país”, apuntó.

Lea también: Políticos disidentes y tránsfugas convocados por Manfred Reyes Villa perjudicarán sus aspiraciones presidenciales

Sobre la aseveración de Evo Morales quien dijo que la derecha está en el gobierno e identificó a la ministra Maria Nela Prada, al viceministro Gustavo Torrico y a su persona como prueba de ello; el burgomaestre consideró que el hecho que las encuestas de aprobación e intención de voto muestren que tiene una alta aceptación de la población ‘quita el sueño’ al expresidente, por ello, los ataques recurrentes en su contra.

La misma respuesta dio a sectores de la oposición que lo vinculan con la actual gestión, aseguró que nunca sostuvo una reunión con Arce salvo en actos oficiales y protocolares; sin embargo, mostró su rechazo a las intenciones de acortar mandatos y bloquear la economía del país, porque con esas acciones se afecta sobre todo a la población boliviana.

“El hecho que yo diga que estoy en contra de los bloqueos y de las marchas, o en contra de acortar el mandato de un presidente, eso no quiere decir que estoy con el gobierno, yo estoy con la democracia, estoy con los intereses del país, estoy pensando en el futuro de Bolivia, no podemos estar acortando un mandato porque a un presidente le interese eso o bloquear la economía. No tengo absolutamente con Arce, nunca me reuní con él”, certificó.

Foto: captura pantalla

En cuanto al debate que se genera desde hace pasados días sobre las elecciones primarias y las judiciales, Reyes Villa apuesta por las segundas, porque el país necesita una nueva administración en ese Órgano Judicial; en tanto, las internas de los partidos son un gasto millonario e insulso para el Estado que no genera ningún beneficio.

» Yo apuesto por las judiciales porque son más importantes y la credibilidad del país está en juego, las primarias cerradas como están me imagino que costarían entre 35 y 40 millones de bolivianos y no servirían para nada, porque ya los líderes de los partidos seguramente van a elegir a dedo, si fueran abiertas sería diferente, pero cuánto le va a costar al país. Yo creo que debe haber las judiciales y después la elección nacional”, subrayó.