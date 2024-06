Tarija: Crisis del Hospital Rubén Zelaya desata debate sobre competencias

El cierre de servicios en el principal hospital de Yacuiba ha generado malestar en la población de esta parte de la región del Chaco, quienes responsabilizan al Municipio, Gobierno Regional, Gobernación y Gobierno.

Fuente: https://elpais.bo

¿Quién es el responsable? Es la interrogante que gira en torno a la crisis del Hospital Rubén Zelaya de Yacuiba, que por la falta de personal ha cerrado neonatología y suspendió las consultas externas. Si bien desde el Gobierno Municipal dicen tener la voluntad de contratar recurso humano, reclaman que esa es competencia del Gobierno Nacional. Desde otro lado, organizaciones de control social ponen la mirada en el Servicio Departamental de Salud (Sedes), a la que cuestionan por no haber asignado ítems que destina el Ministerio de Salud a Tarija.

Mientras que desde el Gobierno Regional de momento miran desde el palco. El País intentó contactar con las autoridades del área, pero no se logró concretar la entrevista.

El Municipio

El secretario de Salud del Municipio de Yacuiba, Osmany Pérez, recordó que desde la gestión pasada se ha venido advirtiendo que esta instancia ya no podía hacerse cargo de la cantidad de contratos municipales, esto debido a la disminución brusca de los recursos asignados por la Ley 3038, que no alcanzan para la contratación del personal en salud.

“La Ley dice que no es competencia de los gobiernos municipales la contratación de recurso humano, que es competencia del nivel central del Estado y que los gobiernos municipales pudieran contratar recursos humanos si tuvieran los recursos adicionales”, refirió.

Sin embargo, Pérez enfatiza que la crisis en salud se agudizó más cuando llegó una carta oficial del Gobierno Regional del Chaco, en donde hacen conocer al Gobierno Municipal que han tenido una reducción del 40% de las regalías y que las transferencias que realicen serán según la disponibilidad del presupuesto.

“Es decir, no nos van a transferir lo que corresponde, sino según su presupuesto que tenga. A la fecha, después de esa carta no hemos recibido ninguna. Nosotros con la Ley 3038, que es regalías en nuestro presupuesto de salud, tenemos 0,0 bolivianos, no hay saldo, a partir del mes anterior no hemos tenido saldo”, afirmó.

El funcionario municipal manifestó que si en vez de coadyuvar en las soluciones, este tema se lo utiliza políticamente como lo vienen haciendo algunas autoridades y dirigentes de Yacuiba, este problema aún va a persistir, sea quien sea el Alcalde.

Consultado sobre a quién le corresponde solucionar la falta de recurso humano en el Hospital Rubén Zelaya, Pérez evitó precisar responsabilidades, empero, indicó que este problema se remonta a gestiones pasadas, cuando se ha realizado una caracterización errónea de los centros de salud, el área de influencia de cada centro de salud no es la que corresponde y asiste, además que las estadísticas de las atenciones de los médicos de primer y segundo nivel no coinciden con el trabajo que se ejecuta.

Control social apunta al Sedes

El representante de la Organización de Participación y Control Social «Integridad», Hernán Moreira, señaló que tras haber realizado una petición de informe al Gobierno Municipal de Yacuiba, ha podido advertir que dicha institución no está priorizando los recursos en materia de salud, además que está actuando bajo cálculos políticos.

Moreira sustentó sus acusaciones, refiriendo que el alcalde de Yacuiba, Carlos Brú, al ser afín a la línea del expresidente Evo Morales, ha iniciado una campaña que busca reflejar las debilidades del gobierno de Luis Arce en materia de salud.

Asimismo, indicó que tras revisar los recursos que administra el Municipio, es decir, el 60% de sus ingresos, alcanzarían para la contratación de personal bata blanca para el Hospital Rubén Zelaya, pero que se prioriza la contratación de personal administrativo.

En lo que respecta al Sedes, Moreira confirmó que se ha presentado un amparo constitucional contra el Sedes, pidiendo que informe cuántos ítems llegaron al departamento del 2021 a la fecha, cuántos tienen cada municipio y a partir de ello identificar si ha existido “discriminación” con el Chaco con la asignación de ítems.

“En ese entendido, consideramos que esta audiencia se va a dirimir hasta el viernes, y de ahí ya vamos a tener esa información, porque estamos seguros que les vamos a ganar al Sedes y de ahí vamos a tener información clave”, afirmó.

Moreira manifestó que preliminarmente ha podido tomar conocimiento que los ítems que llegan a Tarija, son enviados a Bermejo o en su defecto son asignados en Tarija, y no así al Chaco.

Los cívicos llaman a un cabido por la salud

El presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Henry Medrano, manifestó que frente a la crisis que se atraviesa en este municipio chaqueño, en la última asamblea de instituciones determinaron convocar a un cabildo por la salud para el día jueves 20 de junio, para ello ya están cursando invitaciones a todas las organizaciones sociales de esta región.

Medrano cuestionó que las autoridades de Yacuiba no hayan tenido la capacidad de coordinar entre el nivel Municipal, Regional, Departamental y Nacional para solucionar esta crisis en salud. Recordó que como control social se ha dado 72 horas para que la ministra de Salud, María René Castro, pueda hacerse presente en el Chaco, de lo contrario no descartaron con asumir medidas de presión.