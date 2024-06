Toma militar: General en servicio pasivo considera que hubo amotinamiento “bajo las órdenes de Zúñiga”

Fuente: Unitel

El general en servicio pasivo, José Gil, consideró este jueves que los hechos acontecidos durante la tarde de este miércoles en la plaza Murillo, en la sede de Gobierno, fue por “amotinamiento de la policía militar” bajo las órdenes del general Juan José Zúñiga, quien hasta ayer era el comandante del Ejército.

“Se ha amotinado la policía militar bajo las órdenes de Zúñiga, eso es lo que ha pasado”, consideró Gil.

“Para golpe de Estado, primero hay que considerar lo siguiente. No ha tenido planeamiento de ninguna naturaleza para dar un golpe de Estado, el que no tome El Alto, no ha tomado nada, el que no tome las otras ciudades, no ha tomado nada”, manifestó.

El general Gil indicó que “hay gente que ha dicho, pero ‘las otras unidades se han acuartelado’. Claro que se han acuartelado. Si hay un amotinamiento de cualquier unidad militar, la norma vigente de acción dice póngase en alerta total las unidades, por eso estaban acuartelados”.