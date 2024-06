Transporte pesado cruceño declara persona no grata a ministro Montaño y sugerirá bloqueo vial en ampliado del viernes 

El ampliado nacional del transporte pesado de Bolivia está previsto para las 10:00 del viernes 21 de junio en la ciudad de Santa Cruz

Juan Yujra, junto a dirigentes del transporte pesado de Santa Cruz. Foto: Gigavisión





Fuente: Brújula Digital

El transporte pesado cruceño declaró la noche de este martes persona no grata al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, porque supuestamente se burló del sector movilizado con un video, y resolvió bloqueo de carreteras con cierre de fronteras, propuesta que será presentada el viernes en el ampliado nacional que se realizará en la capital oriental.

“Queremos hacer conocer que Santa Cruz, principalmente el sector transporte y otros sectores, se ha decidido decirle al ministro de Obras Públicas, persona no grata para Santa Cruz”, declaró el dirigente del sector de Santa Cruz, Juan Yujra, reportó Unitel.

Montaño publicó el lunes un video, que después dijo que lo retiró de las redes sociales, en el que se lo ve bailando luego de que se suspendiera el bloqueo de carreteras, que estaba previsto para empezar ese día con cierre de fronteras, en demanda de dólares y carburantes.

La celebración de Montaño fue criticada por distintos sectores por el presidente de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT), Héctor Mercado, quien dijo entonces: “El Ministro va a tener que venir a bailar delante de nosotros, indicando que si tiene problemas. Está muy molesto el sector transporte por su tozudez, por su irresponsabilidad de salir en un TikTok (y decir) ‘he solucionado todo”.

Para Yujra el video fue un acto de discriminación hacia los transportistas y la población cruceña. “Es por eso que quiero decirle a las autoridades de Gobierno, al ministro Montaño, usted no me ha discriminado a mí, ha discriminado a toda esta gente que hoy por hoy va a salir a las calles, es por eso que estamos aquí. No me ha discriminado a mí, ha ofendido, ha humillado, se ha puesto a bailar delante de un pueblo, discriminando al pueblo de Santa Cruz”, indicó Yujra.

El dirigente cruceño también denunció el domingo (16) de una supuesta discriminación al no dejarlo ingresar a la reunión con el presidente Luis Arce, en palacio de gobierno. “Ha habido una discriminación, espero estar equivocado, pero no nos han dejado entrar”, dijo entonces Yujra, en contacto con los medios. “Es una falta de respeto que no nos permitan el ingreso”, complementó.

El ampliado nacional del transporte pesado está previsto para las 10:00 del viernes 21 de junio en la ciudad de Santa Cruz, donde, dijeron los dirigentes nacionales, se tomará decisiones, después que el sector se reuniera con presidente Arce el fin de semana sin arribar a ninguna conclusión ni firma de convenio.