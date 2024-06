Un puente colapsa en Santa Ana de Yacuma y deja muertos

El puente Rapulo cayó por razones que aún son investigadas, se trata de una obra ubicada a cuatro kilómetros del municipio beniano que conectaba con Trinidad.

Juan Carlos Véliz / La Paz

Un puente de alto tráfico se desplomó en el municipio de Santa Ana de Yacuma (Beni) y dejó fallecidos en una cantidad aún no cuantificada, según informó la alcaldesa Rocío Roca.

«Fue un hecho fortuito, nadie sabía que iba a pasar y ocurrió, recomiendo a la población que no se acerque al puente porque puede derrumbarse más. Lamentablemente es cierto, todavía no se sabe todavía y no se ha podido contabilizar cuántas personas habían, pero habían hermanos comunarios de la comunidad Tuindi que lamentablemente fueron aplastados por el puente», informó la autoridad municipal.

El puente Rapulo, como se denominaba la obra, cayó por razones que aún son investigadas aunque existe la versión de que colapsó después del paso de un camión de alto tonelaje.

El puente está ubicado a cuatro kilómetros del municipio beniano y conectaba a esa región con Trinidad, la capital del departamento y en consecuencia ahora habría quedado incomunicada.

La alcaldesa Roca manifestó que actualmente se están haciendo los trabajos de rescate de los cuerpos y también se ha desplazado maquinaria para intentar estabilizar los restos del puente.

«Primero vamos a salvaguardar la vida e integridad de las personas y seguramente después se harán las evaluaciones sobre lo que ocurrió con el proyecto, con el puente. Ya se han tomado acciones, se han enviado todas las fichas de entrega del puente y el proyecto en sí a un ingeniero civil experto en puentes para que comience a realizar las evaluaciones», declaró a los medios locales.

El puente sobre el río Rapulo fue construido por el programa «Bolivia cambia, Evo cumple» con una inversión de Bs 10.398.548, según un video promocional de la obra y a la inauguración en el año 2010 acudió el entonces presidente Evo Morales.