Ven que la reunión de evistas fue para mostrar fuerza y «baño de multitudes»

Fuente: lostiempos.com

El MAS evista convocó al congreso para el 10 de junio, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó el acompañamiento del evento debido a observaciones que no pudieron ser subsanadas, por lo que hubo sólo una concentración de organizaciones sociales del Pacto de Unidad evista. El vocal del TSE Israel Campero aclaró que esta solicitud no se pudo atender porque fue extemporánea y, por lo tanto, imposible viabilizar. Pareja y Archondo coincidieron que Morales tuvo ayer su “baño de multitudes” que le da fortaleza frente al arcismo.

Archondo precisó que el hecho se produce días después de que la bancada evista “obtuvo su mayor triunfo en la Asamblea Legislativa al haber ayudado a alcanzar dos tercios contra la cada vez más esquilmada bancada arcista”.

Por su parte, Pareja sostuvo que se vio a un Morales “envalentonado, desafiante y muy dispuesto a dar una batalla más fuerte”. Es una demostración de que tiene convocatoria porque además “sabe que (Luis) Arce está frágil y le ha doblado la pulseta en la Asamblea”, dijo Pareja.

“Matonaje”

En tanto, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, calificó de “matonaje político” el anuncio del evismo sobre movilizaciones para defender la candidatura de Morales.

“Para el congreso del MAS tienen que convocar al pacto de unidad, si no lo quieren hacer, no habrá nunca congreso y, por ende, perderíamos la sigla, parece que a ellos no les interesa”, explicó Torrico.

Adelantado

Sobre la proclamación de Evo Morales para 2025, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe advirtió con sanciones al MAS por adelantar la candidatura, ya que está fuera del calendario electoral.

“Tienen que saber los partidos políticos que existe una prohibición, no pueden ellos adelantar candidaturas si no están dentro de un calendario electoral oficial”, dijo el vocal.

Tahuichi mencionó que se trabajará para que los partidos políticos actúen dentro del marco legal. “Lastimosamente, algunos ciudadanos, algunos políticos, están electoralizando con mucha antelación, ojo, saliéndose de la norma”.

Los evistas exigen también “anular inmediatamente la resolución que dispone la primera amonestación grave en contra del MAS.