Vocal Tahuichi advierte al MAS ‘evista’ por haber proclamado a Morales como candidato presidencial

La autoridad señala que hay ‘una línea delgada’ entre la proclamación de Evo la pasada jornada y la inducción al voto

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) se reunió ayer en la localidad de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba; el evento que en principio fue convocado como el X Congreso Nacional Ordinario de ese partido político, al final fue denominado un encuentro político en el que tuvo como corolario la proclamación de Evo Morales como candidato para las elecciones nacionales de 2025 por el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia aliada del expresidente (CSUTCB), Ponciano Santos.

El dirigente campesino aseguró en la oportunidad que Morales es el único candidato oficial del MAS, aseveración que fue respondida con una cerrada ovación por los miles de personas que se dieron cita en el estadio ‘Bicentenario’ de ese municipio cochabambino; al respecto, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió que la proclamación es extemporánea y no respetó el calendario electoral, lo que puede ser pasible a una sanción por incurrir en una posible falta electoral.

El vocal afirmó que existe una ‘delgada línea’ entre la proclamación de Morales realizada la pasada semana y la inducción al voto ya que solo la Ley 026 de Organizaciones Políticas marca el inicio del proceso electoral, que iniciará recién en abril o mayo del 2025, 90 días antes de las justas; sin embargo, será el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) la instancia que emitirá un análisis técnico sobre el nombramiento para determinar si hubo una vulneración a dicha norma.

La Ley 026 en su artículo 231, inciso c, señala que “realizar campaña electoral con anterioridad a la publicación oficial de la convocatoria o dentro de los tres (3) días antes del día de la votación” es una falta electoral cometida por las organizaciones políticas.

“Estamos casi a un año y los partidos políticos están impedidos de hacer campaña política y si lo hicieren van a cometer una falta, van a transgredir este artículo 231 de la ley 026, esa es la advertencia que realizo, porque sino vamos a electoralizar todo este tiempo; (…) todavía no ha traspasado la línea roja, en una reunión interna del MAS se ha procedido a una proclama, todavía no ha entrado a una campaña electoral que es la solicitud del voto, diría que estamos a una delgada línea, por eso lanzamos esta advertencia”, puntualizó.

Foto: captura pantalla

Asimismo, Tahuichi aseguró que el sector “evista” tenía conocimiento con antelación que el TSE no iba a verificar el congreso convocado porque no fue solicitado por la Dirección Nacional del MAS y no cumplió con los requisitos que establece su propio estatuto partidario; pero que, pese a ello, convocó a su militancia aun cuando las conclusiones emanadas en dicho evento no tienen fuerza legal al no haber acompañado los veedores del Sifde su desarrollo.

La autoridad rechazó que el TSE se haya negado a verificar el acto por una intencionalidad política y reiteró que son las tiendas políticas las que deben enmarcarse en las normas que rigen sus actuaciones, cosa que no sucedió con el MAS porque no subsanó las observaciones que el ente electoral hizo a la convocatoria al congreso de Villa Tunari por no cumplir con lo estipulado en su propio estatuto.

“Los jefes de los partidos políticos tienen que ser serios con su militancia, no pueden tejer una narrativa falsa, lo que pasó en Villa Tunari tiene un antecedente, el 4 de abril, el sector ‘evista’ solicitó una supervisión al Congreso Nacional del MAS a realizarse en Villa Tunari, a la semana comunicamos mediante la Resolución 141 en el cual hicimos conocer que fue rechazada la supervisión a su congreso, porque no cumplían el artículo 13 de su estatuto orgánico”, enfatizó.

El vocal conminó a los partidos políticos a actualizar sus estatutos orgánicos y renovar sus directivas hasta el 5 de septiembre y registrarlas ante el TSE; de lo contrario, serán pasibles a una nueva amonestación severa que puede dejar sin efecto sus personalidades jurídicas ya que algunos sumarán la tercera infracción, en tanto, otros sumarán dos que los pone en riesgo de tener la misma suerte.

Foto: captura pantalla