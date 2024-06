Wilfredo Chávez afirma que el vocal Tahuichi no sabe leer y actúa como un ebrio

El abogado del MAS asegura que los vocales del TSE fungen como operadores políticos del gobierno

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El abogado del Movimiento al Socialismo (MAS), Wilfredo Chávez no escatimó adjetivos contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a quienes acusa de ser operadores políticos del gobierno y, sobre todo, contra Tahuichi Tahuichi Quispe, de quien dice que no sabe leer y, además, actúa como una persona ebria.

Chávez aseguró que el TSE perdió su rol constitucional, ya que los vocales con un criterio netamente político y parcializado se negaron a supervisar el X Congreso Nacional Ordinario del MAS en Villa Tunari el pasado 10 de junio, hecho que determinó que el evento sea definido después como un encuentro partidario por la Dirección Nacional de esa tienda política y los delegados que llegaron de los nueve departamentos del país.

“El Órgano Electoral es un árbitro, debe regentar las acciones de las organizaciones políticas, pero el órgano electoral durante todo este año se ha dedicado a regentar relaciones con organizaciones sociales sin representación como son las organizaciones ‘truchas’ que acudieron a un amparo constitucional que de manera amañada logran que una sala constitucional les de un derecho que no les corresponde al no ser militantes del MAS”, resaltó.

Puede leer: El sector radical del MAS señala que es víctima de persecución del TSE

En ese sentido, el abogado cuestionó que el ente supervise el congreso del ala renovadora de El Alto y rechace hacer lo propio con el que se llevó a cabo el pasado lunes, sin ninguna fundamentación sobre la negativa; ante ello, aseveró que la directiva a la cabeza de Evo Morales insistirá para que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), dependiente del TSE, supervise la próxima cita convocada nuevamente para el 10 de julio en Villa Tunari.

El TSE dio a conocer a la Dirección nacional del MAS el rechazo a un recurso extraordinario de revisión para que el ente electoral deje sin efecto la resolución N° 166/24 que contempla una primera llamada de atención severa; asimismo, respondió una segunda nota sobre la verificación del congreso efectuado en El Alto, en la que el ‘evismo’ fundamentó que la Ley 018 señala que la relación con las tiendas políticas se efectúa a través de los delegados políticos, cosa que no ocurrió; pero la secretaría de Cámara respondió que el tema ya fue solucionado.

“Estamos siendo víctimas de un Tribunal Electoral, de decisiones de la justicia orquestadas por el propio TSE a través de la Sala Constitucional y de agentes como el vocal (Gustavo) Ávila y el vocal Tahuichi, que son operadores del gobierno, han perdido totalmente la objetividad, son operadores políticos del gobierno y de ahí que tengamos ese tipo de resoluciones del TSE; pero, vamos a insistir, pudimos con una dictadura y podemos con este gobierno incapaz”, dijo.

Foto: captura pantalla

Sobre Tahuichi Quispe, el legista dijo que ‘no sabe leer, lee incompleto’, porque no comprende a cabalidad la integralidad de los artículos del estatuto del MAS y el artículo 13 que señala que la convocatoria a un congreso debe ser consensuada con las organizaciones sociales; reiteró que la negativa para dialogar con el Pacto de Unidad ‘arcista’ obedece a que los dirigentes que se arrojan la representación de las organizaciones matrices no son militantes de esa tienda política.

“En el artículo 27, dentro de las competencias del presidente del MAS dice convocar y constituir el presídium en los congresos ordinarios, presidir los congresos ordinarios y extraordinarios, ampliados nacionales y la reunión de la Dirección Nacional; la respuesta es clara, no necesitamos de toda la Dirección Nacional, aquí la cláusula 27.2 es expresa y dice: el presidente convoca. El señor Tahuichi no sabe leer, debe leer completo bajo el principio de integralidad normativa, que debe desconocer porque no sé si será abogado”, espetó.

Foto: captura pantalla

“Parece en estado de ebriedad ese señor”, escuchen su voz, alertó Chávez después de oír unas declaraciones del vocal Tahuichi Quispe sobre el impasse que existe con la facción radical del MAS; en respuesta, el miembro del grupo jurídico de esa organización social insistió en que se cumplieron todos los requisitos que dicta la norma y su estatuto interno para que el TSE acompañe su congreso ordinario; además, anunció que ese partido asumirá defensa en las instancias constitucionales.