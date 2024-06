Zúñiga, de pedir la liberación de Añez y Camacho a acusar a Arce de autogolpe

El excomandante del Ejército ahora detenido entregó hasta ahora dos versiones el día de hoy durante la movilización militar en plaza Murillo. El lunes también se estrelló contra Evo Morales.

Juan Carlos Véliz / La Paz

El excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, entregó varias versiones de su actuación en la jornada de hoy. Primero dijo que pretendía «recuperar la democracia» y la «liberación de presos políticos» entre ellos la expresidenta Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho, y recientemente cuando fue detenido dijo que la movilización de tanques y tropas militares fue ordenada por el presidente Luis Arce.

eju.tv realiza un repaso a las erráticas declaraciones del jefe militar durante la movilización de tropas militares y tanques a plaza Murillo.

Al promediar las 16:00, después de intentar ingresar a Casa Grande del Pueblo y flanqueado de militares armados y tanquetas afirmó: “Asimismo, un pedido que es recibido y lo vamos a cumplir es la inmediata liberación de todos los presos políticos. No puede ser que, el personal subalterno esté preso por el solo hecho de haber acatado una orden. Vamos a liberar a todos los presos políticos absolutamente, desde (Luis Fernando) Camacho, desde (Jeanine) Añez, hasta generales, tenientes, coroneles, capitanes y mayores que se encuentren preso. Ese es el pedido de las FFAA”, enfatizó.

También dijo que pretendía recuperar la democracia.

«Cuánto tiempo está en la política Evo Morales? ¿Mesa? ¿Los del Congreso? ¿Eso es democracia? Se sirven de la pobreza y la humildad de los pobres. (Los militares) vamos a restituir la democracia. Todas las unidades en todo el territorio nacional están acuarteladas», declaró.

Tres horas más tarde, cuando fue detenido, entregó otra versión que implica al presidente Luis Arce en un «autogolpe» de Estado.

«El día domingo en el colegio La Salle me reuní con el Presidente y me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad (…). Le pregunto, ¿sacamos los blindados? y me dice sacá, entonces el domingo en la noche ya los blindados empiezan a bajar, 6 cascabeles, 6 urutus, más 14 Z del regimiento de Achacachi», detalló.

El lunes, Zúñiga también se estrelló contra Evo Morales y los llamó «mentiroso», «mitómano» y habló de detener al exmandatario si insiste en su reelección en las elecciones generales de 2025.