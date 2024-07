Activista Hamdan debe cumplir detención preventiva por seis meses en San Pedro

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Fernando Hamdan proclamó su inocencia y ratificó que no hubo golpe de Estado. Foto: APG

Fernando Hamdan es enviado a la cárcel de San Pedro por seis meses implicado en la toma militar; judiciales: notifican a la Asamblea con la suspensión de la medida cautelar que paralizó la etapa de exámenes; y Lula: “La situación (en Bolivia) es más difícil de lo que estaba hace 10 años atrás”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Fernando Hamdan es enviado a la cárcel de San Pedro por seis meses implicado en la toma militar

El juez quinto de Instrucción Penal determinó la detención preventiva del presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), Fernando Hamdan, en la cárcel de San Pedro, por seis meses, presuntamente implicado en la toma militar de plaza Murillo. “Dispone que el ciudadano Fernando Hamdan Calancha preste detención preventiva por el periodo de seis meses en el centro penitenciario de la cárcel de San Pedro”, dictaminó el juez. El Ministerio Público presentó una imputación en contra del activista de Derechos Humanos por los delitos de terrorismo y alzamiento armado, porque presuntamente fue parte de los que organizaron la revuelta militar del pasado 26 de junio.

– «Fue secuestrado»: Presentan acción de libertad a favor de Hamdan por violar sus derechos

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca presentó este lunes una acción de libertad en favor del activista en derechos humanos, Fernando Hamdan, y denunció vulneración de derechos fundamentales cuando fue “secuestrado” en la madrugada del domingo en Santa Cruz. “Hemos presentado una acción de libertad a favor de Fernando Hamdan. Él en horas de la madrugada del domingo fue secuestrado de su domicilio en Santa Cruz y abusivamente traído a La Paz”, denunció Roca. El parlamentario cuestionó que ante el requerimiento de diputados nacionales, la Policía haya retenido al activista incomunicado por más horas de lo que manda la ley, incluso negando el ingreso a personal de la Defensoría del Pueblo.

– Judiciales: Notifican a la Asamblea con la suspensión de la medida cautelar que paralizó la etapa de exámenes

Las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, fueron notificadas este lunes por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, con la suspensión de la medida cautelar que frenó el proceso de las elecciones judiciales, según lo confirmó este lunes el senador del MAS, Roberto Padilla. “Seguramente ya vamos a coordinar con la otra comisión para continuar con esta etapa porque tenemos que convocar a todos los postulantes para la etapa de examen oral”, explicó el legislador a tiempo de indicar que con esta notificación se oficializa la continuidad de las judiciales. El legislador dijo que entre el miércoles y jueves se podrá retomar con la toma de exámenes orales a los postulantes.

– Lula: “La situación (en Bolivia) es más difícil de lo que estaba hace 10 años atrás”

En un breve contacto con la prensa, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, admitió que se siente un poco triste por su arribo a Bolivia, pues consideraba que la situación pudo estar mejor, esperaba ver más inversiones y que su país hubiera cuidado mejor a su vecino. ”A veces me siento triste porque hace 15 años que no vine aquí. Imaginaba que las cosas hubieran evolucionado, que hubieran tenido más inversiones, que Brasil hubiera cuidado mejor de sus compañeros”, señaló el mandatario brasileño. Para el mandatario, es necesario actuar como un bloque económico para impulsar el desarrollo y la competitividad, de lo contrario continuará la pobreza. “La situación es más difícil de lo que estaba hace 10 años atrás”, manifestó.

– Empresarios aguardan reunión con Lula en espera de nuevas oportunidades de negocios

El presidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz (Fepsc), Oscar Mario Justiniano, aseguró que se aguarda con, gran expectativa, la presencia de la delegación brasileña que junto con el presidente Lula da Silva, se reunirá con sus pares bolivianos. “Son tres paneles que están en el marco de este foro y participarán autoridades de Brasil y Bolivia, como también el sector privado de ambos países”, indicó Justiniano. “Nosotros vemos oportunidades de relacionamiento y también de mejorar los vínculos con el sector empresarial de Brasil y que, como estarán presente las autoridades, esto conllevará a poder trazar rutas críticas, como Bolivia y como bolivianos, como privados y como Estado”, manifestó el presidente de la Federación.

– Vocal Tahuichi: Este evento nos tiene que dar certidumbre sobre futuros procesos electorales

Tras la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que participen los líderes de los 11 partidos políticos con personería jurídica en el encuentro multipartidario, el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, señaló este lunes que este evento tiene que dar certidumbre sobre futuros procesos electorales. “El Órgano Electoral con esta decisión (de invitar a los 11 líderes de los partidos políticos) no debería haber ningún artilugio y pretexto. Todos los actores políticos, partidos políticos y los servidores públicos de la Asamblea Legislativa y del Órgano Ejecutivo tenemos que dar certidumbre a los bolivianos”, dijo la autoridad. En sesión de Sala Plena del TSE, se determinó que participen los 11 líderes de los partidos políticos.

– Branko desafía a Evo a pelear en las urnas entre dos modelos, el de la soya o el de la coca

El empresario y exlíder cívico, Branko Marinkovic, desafió al expresidente Evo Morales a enfrentarse en una contienda electoral y aseguró que él representa el “modelo de la soya” del sector agroindustrial de Santa Cruz frente al “modelo de la coca” que acabó en el “despilfarro y la corrupción”. “Se acaba el tiempo del despilfarro, la corrupción y la politiquería socialista. Toca recuperar la economía para el país”, señaló Branko en su cuenta de X. “Ud, Evo, representa la coca y yo la soya. Ud, la continuidad y yo el cambio. Ud, el despilfarro y yo la industria”, afirmó. “Se les terminó la fiesta. Ahora deje de lloriquear y prepárese, lo espero donde manda la democracia: en el debate y en las urnas”, remarcó Marinkovic.

– Chávez: Le hemos doblado la mano al Tribunal Electoral

Wilfredo Chávez asesor jurídico del MAS-IPSP afirmó que “doblaron la mano” del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respecto a la decisión, de este lunes, del Órgano Electoral de invitar a todos los líderes políticos de los partidos políticos, sin excepción, incluido Evo Morales, al Encuentro Multipartidario e Interinstitucional, a realizarse el próximo 10 de julio. No han querido reconocer aquello (TSE), y han mandado una carta incluso fechada con el 3 de julio, que es la semana anterior, como si fuera que antes hubieran decidido, cuando nos decían literalmente que no iban a invitar a Evo Morales. Consideramos que al final de cuentas, es el resultado el que cuenta, se ha llegado a una convocatoria, a una invitación de parte del TSE”, dijo.

– Caracollo pone fin a las medidas de presión en la carretera La Paz – Oruro tras firma de acuerdo

Tras siete días de bloqueo en la carretera La Paz – Oruro, dirigentes de Caracollo y autoridades de la Gobernación orureña firmaron un acuerdo que pone fin a las medidas de presión. El sector movilizado aceptó el presupuesto de 100 millones de bolivianos para la construcción de la carretera Cañohuma – Caracollo. “Están aceptando los 100 millones de bolivianos en relación con la construcción de la carretera que es importante. La empresa boliviana de carretera se va hacer cargo de la construcción, es una condición que nos han impuesto del nivel nacional y tercero, los fondos vienen del Tesoro General de la Nación”, dijo el gobernador orureño, Jhonny Vedia, tras la firma del acta con los sectores presentes.

– Además del BCB, Impuestos Nacionales también le inició un juicio penal al activista Virginio Lema

Virginio Lema, abogado y excandidato presidencial, fue denunciado el viernes por el Banco Central de Bolivia (BCB) por supuestamente difundir información falsa, pero también Impuestos Nacionales le abrió otro proceso penal ese mismo día por hacer una pregunta a través de la red social TikTok. “El viernes han presentado una segunda denuncia, justamente por otro TikTok me denunció Impuestos Nacionales. Estoy en un juicio con Impuestos Nacionales por haber hecho un TikTok. En este TikTok en ningún momento pedí que la gente no pague impuestos, sino que pregunté que qué opinaba la gente sobre lo que propusieron en ese momento las entidades cívicas de Santa Cruz de no pagar impuestos. Hice esa pregunta, y me hicieron un juicio”, indicó.