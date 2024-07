Alcaldía de la capital cruceña adeuda cerca de Bs 170 millones a empresas constructoras, según Cadecocruz

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra debe a las empresas constructoras cerca de Bs 170 millones por diferentes obras que se llevan adelante en la ciudad, según el reporte del gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze, situación que también se da con la Gobernación cruceña.

“La última vez que hicimos la evaluación con nuestros asociados estábamos llegando a los Bs 170 millones. De la Gobernación conocemos dos casos de atraso de planillas que estaban dentro de la deuda flotante que informó el Ejecutivo departamental, eso más o menos está entre los Bs 25 a 30 millones”, sostuvo el ejecutivo.

Según el reporte, la información fue analizada Centro de Estudios Económicos de Cadecocruz y existe malestar en el sector porque en vez de buscar soluciones en este momento, a nivel nacional, departamental y municipal, no ha habido una respuesta por parte de las autoridades.

“Hay proyectos que en este momento ya no pueden continuar. ¿Por qué? Porque no reciben los pagos que corresponden y en otros casos, ya pues los precios de los materiales no es el mismo que teníamos hasta el inicio del contrato”, agregó el gerente de la entidad en una entrevista con UNITEL.