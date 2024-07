Analista estima que Evo Morales acude al chantaje porque está desesperado

Marcelo Silva dice que el expresidente es el gran perdedor del encuentro multipartidario

Boris Bueno Camacho / La Paz

Para el analista político Marcelo Silva, Evo Morales entró en desesperación al haber perdido ayer en el encuentro multipartidario convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que definió, entre los puntos más importantes, la suspensión de las elecciones primarias. La decisión unánime echó por tierra la intención del expresidente de poder legitimar su candidatura mediante este requisito contemplado en la Ley 1096.

Los asistentes de organizaciones políticas al Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, a excepción de Morales, determinaron la pasada jornada pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que apruebe una ley que suspenda las elecciones primarias para este año. En el documento de 12 puntos señala que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitirá un proyecto de norma para el mismo.

“Perdió definitivamente Evo Morales, él mismo lo reconoce. ‘Nos ganaron’, dice, imagino que es muy difícil para el expresidente reconocer una derrota, pero se le gana en un ambiente durísimo porque el país después de mucho tiempo está empezando a alcanzar acuerdos y la única persona que está aislada de estos acuerdos es Evo Morales”, puntualizó Silva.

En el encuentro, incluso Andrónico Rodríguez, parte del círculo íntimo del exmandatario, se comprometió a allanar la aprobación del pryecto de la ley de anulación de las primarias en el Senado.

Por ello, Evo Morales utiliza la amenaza del bloqueo como último recurso para imponer su candidatura y se lleven adelante las elecciones primarias, dijo el analista, para luego acotar que el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) ingresa en la línea de la desestabilización, porque está consciente de que ya no domina la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y perdió la influencia en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), motivo por el cual apunta a la desestabilización.

Morales condicionó su firma del acuerdo multipartidario a que el TSE suspenda los plazos para la renovación de directivas, es decir, prorrogar los mandatos actuales, y valide las decisiones del congreso anulado de esa tienda política que se llevó a cabo en octubre de 2023 en la localidad de Lauca Ñ, Cochabamba; caso contrario, la facción radical defenderán las primarias ‘en las calles y caminos’.

“Yo no pensé que Evo Morales llegaría a este punto. Emite un chantaje público y dice que si quieren que participe, que no bloquee, que no los moleste, reconozcan el congreso de Lauca Ñ; entonces el pedir primarias no es un principio ideológico, ni teórico, ni técnico, es simplemente un instrumento de chantaje; dice, si ustedes no me reconocen como jefe del MAS y no dan por válido el congreso de Lauca Ñ yo voy a bloquearles con el pretexto de activar las primarias”, aseguró.

Para el analista, el expresidente estuvo aislado en la reunión de la pasada jornada debido a que su posición no fue compartida por ninguno de los asistentes lo que estima que significó un duro golpe porque constató de forma fehaciente que ya nadie le hace caso, que el poder que ostentaba años atrás ha sido menoscabado, por ese motivo su salida intempestiva del cónclave fue una señal clara de su derrota.

“Evo Morales no apuesta por la ruta institucional, ya no tiene control absoluto de la Asamblea Legislativa más que la capacidad de bloquear algunas determinaciones de manera coyuntural aliándose con otros partidos de oposición y tampoco tiene influencia en el ámbito del órgano judicial ni en el tribunal constitucional y ya ha perdido la influencia en el Órgano Electoral. (…) Por eso no esperemos a un Evo conciliador, institucionalista, sino a un Evo Morales que va a optar por la calle, por la movilización, por la desestabilización”, sentenció.

Por último, Silva aseveró que el elemento resaltante de la reunión es la predisposición de la mayoría de las tiendas políticas para garantizar las elecciones generales, por ello, la determinación de eliminar las primarias, la redistribución de escaños para mejorar la representatividad en los ámbitos rural y urbano, el anuncio de un sistema de transmisión rápida de datos que genere certidumbre en la población y la revisión y control del padrón electoral.