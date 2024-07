Políticos cuestionan que Morales condicione suspensión de primarias a cambio de reconocer congreso

El condicionamiento que impuso el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, fue cuestionado por los líderes políticos que asistieron al encuentro multipartidario, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Lamentaron que los conflictos internos de ese partido se hayan ventilado en una reunión que tenía otro objetivo.

Evo Morales en el encuentro multipartidario. Foto: TSE

Fuente: ANF

“(Evo Morales) ha abandonado la reunión porque quería a la fuerza hacer suspender las fechas de los congresos y quería que sea indefinido o que se reconozca su congreso, entones no podemos permitir esas condiciones. Los asuntos privados y conflictos internos se resuelvan en una audiencia particular, la reunión no tenía el objetivo de tratar el problema de un partido”, afirmó el líder del Movimiento Tercer Sistemas (MTS), Félix Patzi.

El exmandatario condicionó al Órgano Electoral que el MAS iba a respaldar la suspensión de las elecciones primarias a cambio de que esa entidad reconozca el congreso de Lauca Ñ, o, caso contrario, se suspendan los plazos para la renovación de las directivas de los partidos.

En ese contexto, el expresidente y líder de la alianza de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, también criticó la imposición de Morales y afirmó que todos los partidos deben cumplir con la normativa vigente en el país, incluyendo las excepciones.

“Nosotros creemos que los partidos políticos tienen que cumplir con lo que la ley dice independientemente de excepciones, ese es un conflicto interno del MAS en el que yo no me meto. Es que la firma es la aceptación pública que ha hecho Evo Morales tres veces de eliminar las primarias”, señaló.

Ante la consulta si existe la susceptibilidad de que Evo Morales no cumpla con el acuerdo, el delegado de la alianza de Creemos Zvonko Matkovic dijo que todos los partidos deben cumplir con el documento, además aclaró que su propuesta no fue la única que no se atendió, sino que el TSE actuó de la misma forma con otros planteamientos.

“Él tenía un planteamiento, varios partidos también presentaron sus propuestas y que no fueron atendidos, no fue la única propuesta que no fue aceptada por el TSE. Parece que se ha llegado a un convenio lo más democrático posible en el que estuvieron de acuerdo todos los partidos”, indicó.

En el legislativo

Al respecto, el senador de Creemos Henry Montero restó importancia a la posición de Evo Morales de no firmar el acuerdo, anticipó que en la Asamblea Legislativa viabilizarán la aprobación del proyecto de ley que suspende las elecciones primarias.

«Así no esté la firma de Evo Morales, el documento tiene validez y nosotros en la Asamblea Legislativa vamos a aprobar la ley para eliminar las primarias porque debemos priorizar las elecciones judiciales”, puntualizó.

Tres ataques a Morales

En el encuentro multipartidario se registraron al menos tres momentos tensos en los que Evo Morales fue cuestionado. Primero, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) arcista, Lucio Quispe, lo acusó de autoprorrogarse vulnerando el estatuto del MAS.

El segundo ataque fue lanzado por Matkovic quien lo identificó como su “carcelero” y lo culpó de haberle robado 10 años de su vida que estuvo recluido en la cárcel, por intereses políticos.

Luego la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, sin hacer alusión de forma directa, dijo que las ambiciones políticas están llevando al país a situaciones de desestabilización de un Gobierno democrático.

