Ante la escasez de dólares, Jhonny Fernández pide ajustes en las licitaciones públicas

Según el alcalde de Santa Cruz, el tipo de cambio en el mercado paralelo alcanzó a Bs 10,40 por dólar por lo que las importadoras no ven atractivo participar en licitaciones que registran al tipo de cambio oficial: Bs 6,96.

eju.tv / Video: GAMSC

Juan Carlos Véliz / La Paz

En medio de la escasez de dólares, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, pidió al Gobierno nacional que se realicen ajustes en los precios de las licitaciones públicas para que las empresas importadoras puedan operar y garantizar el abastecimiento de productos esenciales como en áreas de la salud.

«Antes se hablaba del dólar a Bs 9.5 en el mercado negro y hoy está a 10.40; estamos yendo para atrás. Queremos que se hagan los ajustes de precios para que nosotros también podamos importar todos estos productos. Estamos reiterando el pedido», afirmó ayer la autoridad edil.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Bolivia afronta una escasez de divisas extranjeras debido a varios factores como el surgimiento de un mercado paralelo de dólar, la caída de las exportaciones, el declive de las reservas internacionales y otras. Este problema se arrastra desde enero de 2023.

“El problema ya es a nivel nacional porque todos los alcaldes hemos revisado el tema de las licitaciones y la verdad que es preocupante”, expresó Fernández en un diálogo con periodistas.

“Tuve una charla con uno de los importadores y me decía que con los precios que tiene el sector público ‘para nosotros no es atractivo y segundo me dice antes comprábamos a 9,5 en el mercado negro, ahora estamos comprando a 10,40 me ha dicho”, refirió.

La cotización oficial en el Banco Central de Bolivia es de Bs 6,96 para la compra; sin embargo, importadores y comerciantes refieren que no es posible acceder a dólares en el sistema financiero nacional por lo que se debe recurrir al mercado paralelo.

También puede leer: Por falta de dólares, empresarios automotores afirman que viven una de las peores crisis, más que en la pandemia

Esta situación ha puesto en riesgo las licitaciones públicas que emiten los gobiernos municipales porque en muchas ocasiones se declaran desiertas por la falta de proponentes.

Durante la reunión sostenida entre alcaldes con el presidente Luis Arce el 25 de junio, se plantearon diversas soluciones para superar la falta de dólares. Los alcaldes solicitaron ajustes en los precios de las licitaciones públicas para que las empresas importadoras puedan cubrir sus costos y garantizar el stock necesario de productos esenciales.