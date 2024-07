Aparece un nuevo video que incrimina a la senadora del MAS Patricia Arce en la ayuda irregular a ciertos candidatos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La senadora Patricia Arce en el momento que estaría ayudando a un candidato. Foto: ANF

Aumentan las sospechas sobre “ayuda” de la senadora Patricia Arce del MAS a algunos candidatos; Camacho: “Aguilera debería exigir los porcentajes del IDH que nos ha confiscado, pero no lo hará porque se debe al masismo”; y, Evo reitera que al Gobierno le falta plan anticrisis; antes, Arce dijo que tiene uno para garantizar estabilidad económica. . eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Aumentan las sospechas sobre “ayuda” de la senadora Patricia Arce del MAS a algunos candidatos

Surgió un nuevo video de la senadora evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricia Arce, donde aparentemente ayudó a Pablo Antezana, que postula al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de Cochabamba. Esa acción pone en duda la transparencia de su participación en la fase de examen oral. En el video se observa cuando el diputado, Juan José Jauregui, lee la pregunta, mientras que la senadora intenta ver el contenido de la misma y luego le pide la ficha donde se encontraba la interrogante. Casi de forma inmediata levantó su mano derecha acercándolo a su mejilla, luego hace la señal del número tres, pero disimula como si se estuviese rascando la oreja, aparentemente, haciendo notar que la respuesta correcta es el inciso “c”.

– Judiciales: Comisión Mixta de Constitución termina la fase de exámenes en medio de una denuncia contra una senadora del MAS

Tras una jornada de observaciones, la noche de este miércoles, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, terminó la fase de examen oral a los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia. Los aspirantes con mayor puntaje serán habilitados a las elecciones judiciales. “Ya hemos llegado a la última fase, estamos cerrando esta etapa, los mismos postulantes se han presentado y han podido dar sus exámenes. Se alcanzó los términos, pero no podemos dar las notas. Han muchos postulantes que llegaron a los 130 puntos”, declaró el presidente de la comisión legislativa, Miguel Rejas. La senadora del MAS, Patricia Arce, parte de esta comisión legislativa, fue denunciada en dos oportunidades de ayudar a dos postulantes.

– Senador denunciado por sesionar “ebrio” deberá ser remitido a la Comisión de Ética de la Asamblea, dicen opositores

Desde la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) piden que el senador del MAS, Gilmar Huarachi, denunciado por sesionar en “estado de ebriedad” sea remitido a la Comisión de Ética de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). “En nuestro reglamento prohíben ingresar en estado de ebriedad. He solicitado a los tres jefes de bancada tengan que remitir al senador a la Comisión de Ética, ya que no sería la primera vez”, dijo la senadora de CC, Daly Santa María, a tiempo de denunciar a su colega. La mañana de este miércoles, la legisladora Santa María denunció al senador Huarachi por sesionar en supuesto estado de ebriedad. La legisladora dijo que constató este extremo tras acercase al curul del legislador.

– Huaytari afirma que le ‘fabrican procesos’, pero continuará con su gestión

En medio de críticas hacia su gestión y un pedido formal para que renuncie a la presidencia de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari afirmó que continuará en su gestión hasta que ésta concluya en los próximos meses. Asimismo, expresó que intentan ‘fabricarle procesos’. “Si hubiera renunciado, era un caos total esto (la Asamblea) (…); vamos a seguir trabajando con Diputados, los meses que nos queda. Va a haber renovación de bancadas, varios proyectos”, afirmó este miércoles a los medios. El martes, la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) presentó una carta exigiendo a la directiva de Diputados destituir a Huaytari, debido a las últimas acusaciones en su contra, luego de que se lo vinculara con un caso de extorsión y otro de violación dentro de la Asamblea.

– Camacho: “Aguilera debería exigir los porcentajes del IDH que nos ha confiscado, pero no lo hará porque se debe al masismo”

A más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, desde una cárcel que está ubicada en una pampa entre la ciudad de El Alto y el municipio de Viacha, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho respondió a una entrevista escrita enviada por UNITEL. Camacho se refirió a las elecciones primarias, el papel que jugará Creemos en las próximas elecciones, respondió sobre una posible candidatura estando privado de libertad, su retorno a Santa Cruz y la situación en la Gobernación cruceña, apuntando en este último punto a Mario Aguilera, quien ocupa su lugar en el ente departamental de manera suplente. La autoridad sostuvo que no tiene esperanzas en la justicia y consideró que estará “secuestrado” hasta que se recupere la democracia.

– Fiscales de Bolivia y Paraguay se reunieron para intercambiar información por caso Marset

Ante el aumento del crimen organizado transnacional, una comisión de fiscales de Paraguay, llegó hasta Bolivia para intercambiar información sobre el caso Marset, además se anunció un trabajo en conjunto sobre conjunto sobre casos relevantes e intercambio de experiencias y buenas prácticas en la lucha contra la criminalidad y narcotráfico tomando en cuenta las zonas fronterizas. Estos acuerdos entre las fiscalías de Paraguay y Bolivia, se dan en el marco del “Encuentro de intercambio de Conocimientos de la Fiscalía de Paraguay y Bolivia”, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional. Existen casos y problemas comunes, que se deben trabajar de manera coordinada en el intercambio de la información.

– Gremialistas no llegan a acuerdo con el Gobierno; convocan a ampliado para definir movilizaciones

Tras una reunión de casi tres horas, el dirigente gremial Toño Siñani informó la noche de este miércoles que no se llegó a ningún acuerdo con autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo. Acotó que su sector buscaba un encuentro con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Precisó que su organización solicitó la atención a los tres puntos citados. Siñani denunció que la Aduana incumple la norma que le impide decomisar mercadería valuada hasta Bs 12 mil. Al respecto, afirmó que piden la devolución de productos que fueron decomisados por la institución estatal. Acotó que no tuvieron ninguna respuesta respecto al Decreto Supremo 4732, que, según consideran, les obliga a “pedir permiso” al Ministerio de Justicia para cualquier venta de inmueble.

– Evo reitera que al Gobierno le falta plan anticrisis; antes, Arce dijo que tiene uno para garantizar estabilidad económica

El expresidente Evo Morales expresó este miércoles, a través de sus redes sociales, su opinión de que el Gobierno no tiene un plan efectivo para salir de la crisis económica, en respuesta a las declaraciones del presidente Luis Arce, quien aseguró que sí lo tiene. “Sin un plan para salir de la crisis, la única alternativa que el Gobierno plantea es más endeudamiento, lo que finalmente se va al gasto corriente. El Gobierno denuncia que la Asamblea Legislativa no aprueba créditos; sin embargo, el presidente Arce no promulga los créditos sancionados, por ejemplo, la Doble Vía Confital-Bombeo. Asimismo, hay créditos aprobados sin ejecución y, por tanto, sin desembolso, lo que explica la baja ejecución de la inversión pública”, escribió Morales en su cuenta de X.

– Falta de diésel se intensifica en el sector agropecuario y la CAO hace un llamado urgente al Gobierno

El desabastecimiento de diésel, que está afectando a diversos sectores de la actividad económica, se ha intensificado especialmente en el sector agropecuario y amenaza con aumentar las pérdidas ya registradas debido a la sequía, según el reporte de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). “Es crucial destacar que la producción agropecuaria se ve afectada no solo por la sequía, sino también por el aumento desproporcionado de los precios de los productos importados destinados al sector agropecuario, debido a la escasez de dólares. La falta de diésel agrava aún más esta situación”, reza el reporte. Desde la entidad productiva recordaron que actualmente el agro se encuentra en plena cosecha de invierno, la cual se ha visto golpeada por la sequía.

– Sismo en Cochabamba: reportan que el temblor se sintió en distintas zonas

Cerca de las 20:30 de este miércoles, se sintió un fuerte sismo en diferentes zonas del departamento de Cochabamba. Según los reportes ciudadanos, el temblor se sintió en las zonas de Chiquicollo, Tiquipaya, diferentes barrios de la ciudad de Cochabamba y la avenida Villazón, que conecta la urbe cochabambina con Sacaba. También se tiene el reporte el temblor se sintió en la zona central y sur de la ciudad de Cochabamba. “El día 24 de julio de 2024 a horas 20:30 aprox. se registró un evento sísmico en Cochabamba, varias personas de la ciudad de Cochabamba reportaron haber sentido el movimiento”, señala parte de un reporte preliminar de Observatorio de San Calixto. Según el sitio web My Earthquake Alert, se trató de un sismo de 4.69 en la escala de Richter.