Arce reconoce la crisis, pero echa la culpa a factores externos y a la ALP por no aprobar créditos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente Luis Arce exigió a la ALP aprobar los créditos externos. Foto: Jornada

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Arce admite que Bolivia vive una «difícil situación coyuntural» y presiona al Legislativo para que apruebe créditos; 11 de los 14 magistrados autoprorrogados que postularon a las judiciales están fuera de carrera; y, otra aerolínea internacional suspende venta de boletos en Bolivia y operadores de turismo lo atribuyen a la falta de dólares. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Arce admite que Bolivia vive una «difícil situación coyuntural» y presiona al Legislativo para que apruebe créditos

El presidente Luis Arce admitió esta noche que Bolivia vive una «difícil situación coyuntural» como efecto de la crisis climática, la inflación importada y el contrabando a la inversa principalmente, y aumentó la presión a la Asamblea Legislativa para que apruebe créditos por más de $us 1.000 millones. «Somos conscientes de la difícil situación coyuntural que vivimos, las adversidades internas y externas que enfrentamos. Nuestro país no está desconectado del contexto internacional y por tanto la crisis mundial nos afecta por el lado de la crisis climática, la inflación importada y el contrabando a la inversa principalmente, pero también quiero que sepan que día a día trabajamos para enfrentar exitosamente cada uno de los desafíos», manifestó el Mandatario.

– Diputada recuerda a Arce que en 2021 devolvió un crédito de $us 327 millones al FMI y ahora suplica por dólares

La diputada Luciana Campero (Comunidad Ciudadana) recordó hoy que el presidente Luis Arce en 2021 devolvió un crédito de 327 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) más 24,3 millones de dólares por intereses y por cuestiones de cambio monetario. El Mandatario exhortó al Senado la aprobación de un crédito destinado a la lucha contra el coronavirus para comprar diésel. «En febrero de 2021, Luis Arce aprobó una Ley para devolver un préstamo de US$ 327,7 millones del FMI, que se utilizaría para enfrentar la pandemia de COVID-19. Presumido como economista y comunista, no solo reembolsó el monto principal, sino que también pagó 24 millones en intereses», publicó en su cuenta de X.

– 11 de los 14 magistrados autoprorrogados que postularon a las judiciales están fuera de carrera

Cuatro retiraron su candidatura, cinco fueron inhabilitados en la calificación de méritos, uno no se presentó y otro se aplazó en el examen oral, son los 11 de los 14 magistrados autoprorrogados que presentaron nuevamente su postulación al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que quedaron fuera de carrera. El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Olvis Egüez Oliva, que postula al TCP, obtuvo 68 puntos en la calificación de méritos siendo uno de los postulantes con mayor ponderación. Sin embargo, en el examen oral no le fue bien, porque sólo obtuvo 40 puntos, sumando 108 que no le alcanza para ingresar a la lista semifinal que será considerada por la Asamblea Legislativa.

– CC denuncia a la senadora Patricia Arce ante la Comisión de Ética por el caso ‘chanchullo’

La senadora «evista» Patricia Arce, quien es foco de críticas por presuntamente haber ayudado con «chanchullo» haciendo señas a postulantes para magistrados, fue denunciada ante la Comisión de Ética del Senado por faltas gravísimas que podrían costarle una suspensión temporal o definitiva. La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) presentó la denuncia al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Patricia Arce es presidenta de la Comisión, sin embargo, Nogales espera que los otros miembros puedan actuar. “Totalmente inadmisible una actuación así de parte de una senadora nacional, favoreciendo a postulantes con respuestas a un examen para seleccionar a altas autoridades en temas de justicia”, cuestionó la asambleísta de CC, Samantha Nogales.

– Judiciales: Comisión Mixta favoreció a candidatas en el examen oral para cumplir con cuota de igualdad género

La Comisión Mixta de Justicia Plural favoreció a candidatas mujeres en el examen oral para cumplir con la cuota de igualdad de género, exigido por la ley que garantiza las elecciones judiciales. El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS-evista) Luis Adolfo Flores explicó que, después de un amplio debate en la Comisión, decidieron aprobar por más de dos tercios el favorecimiento a tres candidatas mujeres que no obtuvieron el puntaje superior a los 130, todo para cumplir con la cuota de género. “Se decidió por mayoría, por 2/3, que no sea cinco y cinco); sino que se complemente a los varones que sacaron la calificación, con otras tres mujeres que no tenían calificación (suficiente). Se aprobó que sean 10 varones y 10 mujeres”, reveló Flores.

– Cuéllar y Morales sacan chispas con sus declaraciones, en la previa del encuentro en El Alto

El diputado del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, y el expresidente Evo Morales nuevamente fueron los protagonistas con sus declaraciones. El parlamentario advirtió que, de no suspender el encuentro evista en la ciudad de El Alto, el exmandatario “saldría en cajón” de dicha urbe. Morales, desde su cuenta “X”, afirmó que «no lo amedrentarán» y tomó la versión del legislador como una «amenaza de muerte». En la mañana, Cuéllar instó al exmandatario a suspender la movilización que ocurrirá el viernes en la ciudad de El Alto, en respaldo al líder del MAS, “si no quiere salir en cajón”. Estas declaraciones fueron tomadas como una “amenaza de muerte” por el expresidente Morales.

– Otra aerolínea internacional suspende venta de boletos en Bolivia y operadores de turismo lo atribuyen a la falta de dólares

Desde la Cámara Boliviana de Turismo (Cabotur) advirtieron que Emirates, una aerolínea con sede en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) ha decidido suspender temporalmente la venta de boletos aéreos en todo el mercado boliviano, alertando que esta situación golpea a los operadores del sector en el país, en específico a las agencias de viaje. Las aerolíneas que son parte del holding francés Air France – KLM hicieron hace poco un anuncio de las mismas características, lo que hace encender las alarmas en el sector privado del país y entre los usuarios. Según Cabotur, la escasez de dólares en Bolivia impide que los bancos giren remesas al exterior, por lo que prefieren que los boletos se vendan a través de sus plataformas digitales para evitar esta complicación.

– ANH logra acuerdo con trasporte de Oruro sobre provisión de diésel y se levanta el paro

Transportistas del departamento de Oruro determinaron la tarde de este jueves suspender el paro de 24 horas que cumplían, luego de alcanzar un acuerdo con autoridades de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y YPFB para la provisión controlada de diésel en estaciones de servicios. El acuerdo fue anunciado por el director de la ANH, Germán Jiménez, y los dirigentes del transporte urbano de pasajeros de Oruro, de la línea Celeste, Verde y Roja, liderados por el ejecutivo del Sindicato de Colectivos de Micros y Minibuses en Servicio Urbano, Nicolás Cahuana; del Sindicato de Minibuses en Servicio Urbano, Vicente Huanca, y del ejecutivo de la Cooperativa de Pasajeros de Oruro, David Aguilar.

– Emapa sube el precio del trigo a $us 430 y Anapo considera que la medida es tardía

El gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, reportó que el nuevo precio base para la tonelada de trigo en $us 430, en un contexto en el que el que el agro viene advirtiendo una caída en la producción debido a la sequía, por lo que el sector observó que es una medida tardía para estimular la producción. Según Flores, se fijó el “precio del trigo de acopio para esta campaña, trigo oriente, la suma de $us 430 la tonelada de trigo, por lo cual Emapa Bolivia ha ido notificando a los productores medianos y grandes”. Asimismo, la autoridad manifestó que se está haciendo un seguimiento al comportamiento del mercado interno en torno al costo de este grano, siendo una premisa garantizar el pan de batalla para la población.

– Dos heridos por impacto de bala en enfrentamiento entre cooperativistas mineros en Sorata

Un nuevo enfrentamiento relacionado con la explotación minera en el municipio de Sorata, en el departamento de La Paz, dejó al menos dos personas heridas con arma de fuego, quienes al momento se encuentran hospitalizadas. El hecho se registró cerca de las 22:50 horas del miércoles, en el cantón Yani, entre dos grupos de cooperativistas, aparentemente, al interior de una mina, informó el coronel Edgar Cortez, comandante departamental de La Paz. «Una persona de sexo masculino, de más de 30 años tiene una herida en la cabeza (laceración), en el antebrazo izquierdo y en la región dorso lumbar. La segunda víctima tiene una herida en la región del omóplato derecho tipo perforante, según el certificado médico forense», señaló el coronel Cortez.