BCB presenta denuncia penal en la Fiscalía contra los que declararon que se imprimía billetes

El ente emisor afirmó que se hizo el análisis de las declaraciones, publicaciones en Redes Sociales y otros, sobre el presunto hecho de que el BCB estaría imprimiendo billetes, algo que fue desmentido y apuntan al delito de información financiera falsa.

eju.tv / Video: BCB

Lidia Mamani / La Paz

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, afirmó este viernes que la gerencia legal del ente emisor presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra las personas que emitieron “información financiera falsa”, misma que está considerada como delito en el Código de Procedimiento Penal, debido a que generó especulación e incertidumbre en la población boliviana. Aunque no mencionó contra quién o quiénes se hizo la demanda.

“En ese marco, en cumplimiento al artículo 284 de la Ley 1970, del 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, se presentó la denuncia ante el Ministerio Público por la comisión del delito financiero ´Difusión de Información Financiera Falsa´, que ha motivado al equipo legal, luego de hacer una evaluación”, afirmó Rojas en conferencia de prensa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

También puede leer: Tras denuncias, BCB aclara que están reponiendo billetes y no se está emitiendo nuevos

Si bien no dio mayores detalles contra quién o quiénes fue la demanda, sólo mencionó que el mismo se hizo luego que la parte jurídica hizo una serie de análisis de las diferentes declaraciones y de las informaciones que circularon en algunos medios de comunicación y en las Redes Sociales (RRSS), sobre el proceso de contratación para la impresión de nuevos billetes.

“En estas dos últimas semanas hemos advertido con mayor énfasis que en RRSS y en algunos medios de comunicación se ha señalado que el BCB estaría imprimiendo billetes, lo que generó especulación e incertidumbre en la población, algo que no es cierto, porque el BCB no imprime billetes, sino lo que hace es un trabajo administrativo para la provisión. Acá no tenemos todavía esa tecnología para imprimir», insistió Rojas.

En días pasados, un economista se preguntó si el Gobierno está recurriendo a la emisión inorgánica, es decir poniendo mayor cantidad de circulación de billetes sin contar con el respaldo respectivo.