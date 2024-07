Bolivia, el país de la tierra envenenada

No es que no haya alternativas. Gerardo Zamora, doctor en ingeniería metalúrgica y medio ambiente minero, como investigador de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) en 2020 comprobó que el 85% de los pasivos ambientales se pueden rescatar para usarlos como geomembrana, material requerido en los procesos de restauración. Esto, según su estudio, abarata el costo de remediación; de 0,57 a 0,19 millones de dólares por hectárea. Ahora, depende del Ejecutivo y empresas su aplicación.

Para Ramos también hay una falta de políticas mineras y vacíos legales para una solución a los pasivos ambientales. Asegura que una propuesta de su sector fue modificar la ley minera para que parte de las regalías sea para remediación. También dice que como cooperativistas cumplen con las normativas para no dañar el medio ambiente. Sin embargo, el Plan Sectorial 2015-2020 del Ministerio de Minería indica que ese sector es el más incumplidor, pero a la vez los justifica al mencionar que es por los costos económicos que conlleva la infraestructura para mitigar los daños.

La institución señalada no respondió el cuestionario enviado para esta investigación y el director de Medio Ambiente de esa entidad, Wilson Loza, zanjó el tema diciendo que no tiene autorización para hablar con la prensa.

Se sabe cuánto veneno hay, pero no los directos responsables. El Sergeomin realizó el inventario de pasivos ambientales mineros, pero no sistematizó a qué operador pertenece cada uno de estos depósitos de tóxicos; si a empresas privadas, cooperativas o a la Comibol (empresa estatal). Zaconeta y Octavio Ramos, ex presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), coinciden en que la Comibol es la principal responsable, por la nacionalización de minas de 1952, cuando esta entidad pasó a administrar y explotar los yacimientos que estaban en manos de los privados.

Gerardo Zamora, doctor en ingeniería metalúrgica y medio ambiente minero.

Pero el Gobierno del MAS, que se declaró protector de la madre tierra, demostró no ser muy eficiente para ello. Primero estableció el Programa Nacional de Restauración y Rehabilitación de Zonas de Vida (Pronarere) y luego el proyecto Bol/91196 de “Gestión de Pasivos Ambientales Mineros en Áreas Protegidas y su influencia en el recurso hídrico”. Sin embargo el Pronarere nunca funcionó, porque no asignaron recursos económicos entre 2016 y 2020; mientras que el segundo programa permitió evaluar y priorizar la afectación en ocho áreas protegidas, pero no se ejecutaron obras de mitigación, según constató una auditoría ambiental de la Contraloría General del Estado (CGE).

El Estado es consciente del problema. En los últimos ocho años surgieron propuestas normativas desde el Ejecutivo, pero fueron frenadas por observaciones y desacuerdos entre el Ministerio de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente y la Comibol. La que más avances tuvo fue la ley de pasivos ambientales mineros, pero en 2020 entró a una revisión que parece perpetua. Desde el Legislativo, en tanto, se planteó modificar la Ley Minera, para que el 5% de las regalías que reciben las Gobernaciones vaya a remediación ambiental, pero tampoco prosperó.

Otros países muestran avances. En Perú, por ejemplo, para salir de ese círculo vicioso de quién se hace cargo de los pasivos ambientales mineros abandonados, el Gobierno hace la remediación de aquellos donde no se identificó al responsable, los otros están a cargo del operador. En cambio, en Chile las compañías que quieren explotar los recursos deben dejar garantía económica al Estado, así garantizar el cierre de sus operaciones y, conforme cumplen su plan se les devuelve su dinero gradualmente.

Para Gonzalo Mondaca, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia, la dilación sobre la regulación de pasivos ambientales no es casual. “La ley minera ha sido diseñada por mineros y para mineros —resalta—. Ahí los vacíos legales o la falta de profundización de la reglamentación minera tiene que ver con las vinculaciones políticas con el Gobierno del MAS. Hemos tenido, no una vez, sino varias veces, a cooperativistas mineros como principales autoridades en viceministerios o en alguna de sus instancias ministeriales subalternas”.

La alianza política entre mineros y funcionarios ha permitido fortalecer al sector, pero ha debilitado a la tierra. Y, como si fuese un pacto de silencio, el Ministerio de Medio Ambiente y el de Minería no respondieron al cuestionario enviado para esta investigación. Pero este último mencionado reconoce en su plan sectorial 2016-2020 que realizaron medidas aisladas e insuficientes para la remediación ambiental minera.

A la izquierda quedaron acumulados residuos mineros del Cerro Rico de Potosí, calificados por el Sergeomin como potenciales generadores de drenaje ácido. Al frente (techo azul) está un colegio público.

Además, lo que no es un secreto, es que la influencia de los mineros en el Gobierno se ha mantenido intacta. Tras la renuncia de Evo Morales en 2019, asumió Jeanine Añez como presidenta y el Ministerio de Minería fue ocupado por dos cooperativistas y un ex asesor de los mineros privados. El actual presidente, Luis Arce Catacora, tiene a Alejandro Santos Laura, ex dirigente de Fencomin, como titular de esa cartera. Mientras tanto, hay más de 176 millones de toneladas de residuos tóxicos abandonados que envenenan la tierra y ríos en Bolivia; es el otro precio de la explotación minera que nadie quiere asumir.