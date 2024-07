Brasil vence a Colombia en un partido clave que define su futuro en la Copa América

La Verdeamarela se impone 1-0 contra el líder del Grupo D y saca su pasaje a los cuartos de final de la competencia. Televisa TyC Sports y D Sports

Brasil define su futuro en la Copa América ante Colombia





Brasil y Colombia protagonizan el compromiso más atractivo de la jornada. En el marco de la tercera jornada de su zona, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, ambos elencos batallan por el liderazgo del Grupo D; pero este compromiso también tiene gran relevancia para ambos equipos. Por ejemplo, la Verdeamarela podría quedarse fuera de la competencia si se da una serie de resultados. Televisa TyC Sports y DSports. El árbitro es el venezolano Jesús Valenzuela.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/07/yDc4WAUe-34516614.mp4 Copa America 2024 – Brasil Colombia – Gol anulado a Colombia

LA PREVIA

Los dirigidos por Dorival Junior llegan al partido tras una convincente victoria 4-1 contra Paraguay, resultado que le permitió sumar cuatro puntos y colocarse en una posición favorable para clasificar a los Cuartos de Final. Sin embargo, existe la posibilidad de que Costa Rica (en su debut los de Gustavo Alfaro consiguieron un histórico empate ante Vinicius Junior y compañía) también avance si gana su último partido y los pentacampeones mundiales caen ante los cafeteros. Los Ticos, a la misma hora, se ven las caras ante la Albirroja.

“Creo que es una de las mejores generaciones del fútbol colombiano de los últimos años, con jugadores que ocupan un lugar destacado en equipos importantes del fútbol mundial, muchos de ellos en nuestro país”, manifestó el estratega de la Canarinha en conferencia de prensa. Y luego, añadió: “No tengo ninguna duda de que tendremos un partido más jugado, quizás no abierto, porque los equipos se preocuparán defensivamente, pero creo que será un partido con buenas perspectivas. Esperamos poder tener un mejor desempeño”.

Por su parte, Colombia, ya clasificada, encabeza el Grupo D con seis puntos después de obtener dos victorias en sus primeros partidos. Un empate es suficiente para mantener el primer lugar. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se encuentran en un gran momento al acumular una racha de 25 partidos sin derrotas, incluyendo la victoria justamente contra Brasil por 2-1 en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

“Siento que con Brasil nunca se es favorito, son equipos con mucha historia y nosotros recién estamos intentando de escribir unas páginas de esta historia que tiene Colombia, pero aspiramos a mejorarla”, expresó el DT albiceleste. Prosiguiendo en la misma línea, agregó: “Con Brasil no te puedes distraer nunca y lo ideal es mantener el control todo el partido, pero sabemos que eso no es sencillo. Lucumí está evolucionando muy bien, para mañana no va a estar, vamos a mirar para el próximo. Pero habrán muy buenos jugadores mañana como para que salga un lindo espectáculo”. Una de las preocupaciones del entrenador es evitar sanciones para tres de sus jugadores: Lerma, Córdoba y Ríos, quienes corren el riesgo de perderse los cuartos de final si reciben una tarjeta amarilla en este enfrentamiento.

El ganador del Grupo D se medirá con Panamá, la sorpresa de la competencia al quedarse con el segundo puesto del Grupo C tras vencer a Bolivia en la última jornada y por la derrota de Estados Unidos (los anfitriones quedaron fuera en fase de grupos). El que acabe en el segundo lugar de la zona, en cambio, chocará contra Uruguay, ganador de sus tres partidos.

Formaciones:

Brasil: Alisson Becker; Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior; Rodrygo. DT: Dorival Júnior.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Deiver Machado; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Jhon Córdoba y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Estadio: Levi’s Stadium, California

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

Televisación: DSports y TyC Sports

Tabla de posiciones del Grupo D:

La agenda de la Copa América 2024: