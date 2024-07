Carlos Romero a Del Castillo: “Si dice que hubo un golpe, se habrá golpeado la cabeza”

Según el exministro “no hubo golpe en Bolivia, solo se trataría de una telenovela”, además señaló que no se debe criminalizar a las personas injustamente.

Fuente: Red Uno

El exministro de Gobierno Carlos Romero, afirmó este jueves en conferencia de prensa que “no hubo golpe de estado” en Bolivia, refiriéndose al movimiento militar suscitado el pasado miércoles 26 de junio en Plaza Murillo.

Así mismo dijo que al parecer se trataría de una telenovela narrada por el Gobierno. Las declaraciones surgieron en respuesta a la conferencia brindada la pasada jornada por el actual ministro Eduardo Del Castillo, quién proporcionó un amplio informe sobre los hechos.

“Debo hacerles una confesión no soy muy aficionado a las telenovelas, solo una telenovela he visto cuando era niño, entonces no suelo seguirlo en su relato al ministro Del Castillo, si él dice que hubo un golpe no sé, se ha debido golpear en la cabeza, golpe yo no he visto en Bolivia”, manifestó Romero.

El exministro señaló que existen varias imprecisiones en la información proporcionada por el Gobierno, por lo que aseguró que no cree en dichas versiones de lo acontecido.

“Más allá de lo que puedan armar, fingir, es decir hacen allanamiento y dicen hemos encontrado armas de grueso calibre y resulta que las armas no tenían municiones y si presentan municiones es que se las han inventado”, agregó Romero.

Según la exautoridad la información proporcionada por el Gobierno es “inventada”, ya que aseguró que las personas que fueron detenidas en el momento de los allanamientos declararon ante el fiscal afirmando que “no portaban ninguna munición”, agregó.

Además, hizo un llamado a la Policía Nacional para que la institución “no se preste a armar cosas o involucrar pruebas”, señaló la importancia de no criminalizar a personas injustamente, y aseguró que “no hubo golpe de estado en Bolivia”.