Choferes del transporte pesado no asisten al diálogo convocado y el Gobierno afirma que movilización es política

Se tiene «alta probabilidad» que en las siguientes horas se descargue el combustible en Arica, indicó el ministro Montenegro.

eju.tv / Vídeo: Ministerio de Economía

Lidia Mamani / La Paz

Los dirigentes de la Cámara Boliviana de Transporte Internacional no asistieron al diálogo convocado por el Ministerio de Economía, fijado para este miércoles a las 10.00, con el fin de conversar sobre abastecimiento de diésel. El ministro de esa cartera, Marcelo Montenegro, afirmó que la inasistencia y la movilización responden a una posición política. No fue el único sector que no alcanzó al encuentro, ayer la Confederación de Choferes tampoco fue a hablar con autoridades del Ministerio de Obras Públicas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Nos hemos hecho presentes en esta sala de reuniones para esperar que se hagan presentes los miembros de la Cámara Nacional Internacional del Transporte, nosotros siempre en el marco de la cultura del diálogo abierto, los hemos esperado a las 10.00. También nos hemos enterado que ellos han desestimado asistir a esta reunión en busca de soluciones que tenemos para ellos”, sostuvo en conferencia de prensa.

En su criterio, su ausencia demuestra que tienen una posición “estrictamente” política, ya que en su voto resolutivo emiten una posición política, cuando se tienen que solucionar en media de diálogo.

Incluso dijo que esto se relaciona con lo que manifestó un senador evista sobre lo que se intenta hacer políticamente contra el presidente Luis Arce.

También puede leer: Fracasa encuentro con choferes de Bolivia, no asistieron a convocatoria del Gobierno para hablar sobre diésel

Dijo que lamentan esa actitud del transporte pesado y los instantáneos a asistir a la convocatoria que les hacen. Indicó que se tiene “altas probabilidades” de descargar el combustible que está en Arica, pero no comprenden que ante esa necesidad se realizan bloqueos, que sólo perjudica a los diferentes sectores económicos como son los exportadores, importadores, que son los que traen dólares.

El transporte pesado inició en esta jornada un bloqueo indefinido de carreteras en diferentes regiones del país, en protesta por la escasez de diésel que afecta sus operaciones y les genera perjuicio económico, problema que data desde hace semanas atrás.

La ausencia del Transporte Pesado se suma a otras dos convocatorias que hizo el ministerio horas de Obras Públicas a la dirigencia de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, que también alista para mañana un paro de 24 por la falta de diésel y escasez de dólares.