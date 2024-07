Concejala ‘evista’ del MAS de El Alto advierte que las judiciales no están garantizadas así se suspendan las primarias

Fabiola Furuya asegura que la intención gubernamental es hacer fracasar ambos comicios por intereses creados de Arce y Choquehuanca

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Para la concejala ‘evista’ del Movimiento al Socialismo (MAS) de El Alto, Fabiola Furuya, aun cuando las elecciones primarias se anulen como es la intención del gobierno de Luis Arce Catacora y de la oposición, los comicios judiciales corren serio riesgo de no llevarse a cabo porque es una intención del ala renovadora del partido en función de gobierno con la intención de continuar con la prórroga del mandato de las actuales autoridades judiciales del Órgano Judicial.

Furuya aseguró que la reunión del pasado lunes en la Vicepresidencia del Estado fracasó porque el gobierno no es sincero con el país y que busca impedir a como dé lugar que se efectúen las elecciones judiciales este año; por ello, la única intención que tiene es anular las elecciones primarias para impedir una victoria de Evo Morales en las internas del MAS que lo habilitaría como contendiente en los comicios nacionales de 2025.

“Ya que el Órgano Electoral ha dicho que no puede haber dos elecciones en el año, por eso han pedido que se suspendan las primarias, pero en este momento no están aprobadas las elecciones judiciales, qué tal si se suspenden las primarias y tampoco haya elecciones judiciales porque no están garantizadas, eso va a significar que en este año no tengamos ningún proceso electoral”, alertó la concejala alteña.

La concejala alteña Fabiola Furuya. Foto: captura pantalla

Furuya señaló que es de suma importancia la promulgación de la Ley 075 de cese de funciones de los actuales magistrados de los altos tribunales de justicia, porque de esa manera los candidatos inhabilitados no tendrán instancias a las cuales recurrir para entorpecer el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, aspecto que permitiría que el trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se acelere y se de el tiempo necesario al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para organizar esos comicios en este año.

“No van a poder apelar, entonces, no va a haber ninguna traba para que las elecciones judiciales se lleven a cabo este año, pero el presidente Luis Arce tiene que promulgar la 075, eso han dicho en la mesa de diálogo, pero el presidente no quiere hacerlo, el vicepresidente tampoco quiere hacerlo, entonces, no están garantizadas las elecciones judiciales, entonces, ¿para qué van a aprobar la suspensión de las elecciones primarias?”, cuestionó.

En ese sentido, reafirmó que la Ley 075 reclamada por los partidos de la oposición y del ala ‘evista tiene que ser promulgada en primera instancia para que posteriormente se proceda a la postergación de las primarias en esta oportunidad, determinación que debe ser tomada por el gobierno de Luis Arce Catacora para permitir que se regularice el calendario electoral.