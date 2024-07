Conformación de Comisión Multipartidaria en el Senado sin acuerdo y es trasladada a asuntos varios

El diferimiento se dio por la discusión que surgió por la no inclusión de ningún legislador del ala arcisca en la comisión que investigará.

eju.tv

Lidia Mamani / La Paz

La conformación de una Comisión Especial Multipartidaria, para investigar los hechos del 26 de junio en la plaza Murillo, con el movimiento militar y declaraciones del general Juan José Zúñiga, que se debía definir como primer punto este miércoles en la sesión de la Cámara de Senadores, fue pospuesta para el final, será tratada en asuntos varios, ya que hubo desacuerdo porque legisladores del ala arcista no fueron incluidos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Esto se da luego de que en la sesión se puso a consideración la aprobación de la Resolución Camaral, que establece la Conformación Especial Multipartidaria, para el cual se incluye una lista de siete legisladores de las tres fuerzas políticas (MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos), entre los que fueron propuestos para su aprobación están los senadores: William Torres, Gladys Alarcón Farfán, Lucy Escóbar Velasco, Elena Flores y Félix Ajpi, todos del ala evista; a Jorge Antonio Zamora Tardío, Andrea Barrientos y Guillermo Seoane Flores, los tres de Comunidad Ciudadana, y a Henrry Montero, de Creemos.

“Es necesario que la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones, investigue lo acontecido el 26 de junio en la plaza Murillo y como consecuencia se realicen las investigaciones y se dé con los responsables ante las instancias pertinentes, por ello se resuelve la Comisión Especial Multipartidaria y esté conformada por siete senadores”, señala la primera parte leída por el secretario de la Cámara de Senadores.

También puede leer: ‘Se hablaba de que Arce quería entregar el gobierno a Zúñiga’: Rompe el silencio el principal buscado por la toma militar

En la parte tercera de la Resolución establece que la Comisión Especial desarrollará sus actividades, por un primer periodo, en un lapso de tres meses a partir de la aprobación de la resolución camaral, en el que debe presentar un primer informe, y el informe final será remitido hasta un lapso de un año.

No obstante, por la lista presentada hubo mociones previas a su aprobación. Al respecto, la senadora Ana María Castillo observó que en esa comisión no estén los legisladores del ala arcista y mencionó que para nadie es desconocido que dentro del MAS hay división, por tanto, no es una comisión equilibrada para la investigación sobre si el miércoles 26 de junio hubo un golpe de Estado o autogolpe.

Por su parte, la senadora de CC, Andrea Barrientos, dijo que vale la pena reforzar con legisladores que quieran sumarse en bien de la democracia. No obstante, también consideró que la anterior semana lo que ocurrió fue un autogolpe, en el que hubo un quiebre institucional y que el mismo afectó más a la economía del país.

También puede leer: Presidente de Diputados apoya conformación de comisión mixta para investigar sucesos en plaza Murillo

Ante las discusiones que se abrieron por la no inclusión de los arcistas, el senador Luis Adolfo Flores (evista), propuso diferir el tema a asuntos varios y sugirió que la bancada del MAS se reúna para llegar a un consenso en las listas, aunque también anticipó que eso implicará que en el Senado ya no hay tres fuerzas políticas, sino cuatro.

“Así como la norma pide en algún caso a jueces que tienen conflictos de intereses, se les piden que no sean parte, de igual manera se les pide a los legisladores del ala arcista. Además, esto tiene que ver con temas de bancadas y si hay división, tienen que reunirse y que evalúen y si se los acepta hará notar que hay dos bancadas, por eso solicitó que el tema se lo considere en asuntos varios”, señaló Flores.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo que se tiene una larga lista de legisladores que quieren intervenir sobre el tema y porque se tiene que considerar temas de importancia para Bolivia, como su Adhesión al Mercosur, por lo que puso a votación el diferimiento para conformar la Comisión Especial, mismo que fue aprobado por la mayoría del Senado.

Actualmente, los legisladores están en pleno debate del tema Mercosur, luego se tratará los asuntos en mesa, informe de comisiones y finalmente asuntos varios.