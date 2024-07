Continúan las detenciones por la asonada militar y el gobierno fustiga comunicado de Milei

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Efectivos policiales ingresan al cuartel de Cotapachi, en Cochabamba. Foto: Los Tiempos

Boris Bueno Camacho

Detienen al comandante del grupo militar de élite F10 por el golpe de estado fallido; Bolivia expresa su rechazo a intromisión de Milei y exige respeto a su soberanía; y otro recurso judicial vuelve a paralizar las judiciales. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Detienen al comandante del grupo militar de élite F10 por el golpe de estado fallido

El comandante del grupo de élite F10 de las Fuerzas Armadas, Vladimir Lupa Salamanca, fue aprehendido en Cochabamba y trasladado a La Paz, como parte de las investigaciones sobre el golpe fallido del 26 de junio. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba, Freddy Medinacelli, informó de la aprehensión y de allanamientos a oficinas de la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil) y de la Segunda Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). “Se ha procedido a la aprehensión del señor Vladimir Lupa Salamanca, que era el comandante del grupo F10, dando cumplimiento a una determinación fiscal”, explicó Medinacelli.

– EEUU dice que vigila la situación en Bolivia y “toma nota” de la declaración de Evo

El Gobierno estadounidense dijo este lunes que sigue vigilando la situación en Bolivia y que toma nota de declaraciones como las de Evo Morales, según el cual el alzamiento militar de la semana pasada pareció un “autogolpe”. “Continuamos monitoreando la situación en Bolivia. Entendemos y tomamos nota de la cantidad de puntos de vista que han surgido en los últimos días y damos la bienvenida a un análisis independiente de los eventos del 26 de junio”, dijo en una conferencia de prensa el subportavoz del departamento de Estado, Vedant Patel, preguntado sobre la frase del exmandatario. Apuntó que lo que queda claro con lo sucedido es que “la democracia continúa frágil”.

– Bolivia expresa su rechazo a intromisión de Milei y exige respeto a su soberanía

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, convocó este 1 de julio al Embajador de la República Argentina, Marcelo Adrián Massoni, recientemente arribado, para transmitir la molestia del Gobierno boliviano por las declaraciones emitidas el domingo por la Oficina del presidente de la República Argentina (OPRA). Durante la reunión, la ministra Interina de Relaciones Exteriores, Maria Nela Prada Tejada, expresó el enérgico rechazo a cada uno de los puntos mencionados en el comunicado, destacando que el Estado Plurinacional de Bolivia no permitirá actos de injerencia e intromisión en asuntos internos.

– Otro recurso judicial vuelve a paralizar las judiciales

La Sala Constitucional Segunda de Beni nuevamente paralizó el proceso de preselección para los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional y demás instancias del Órgano Judicial debido a que la Comisión Mixta de Justicia Plural no emitió una resolución contra la inhabilitación del abogado Charles Mejía. “Resuelve: otorgar la medida cautelar solicitada disponiendo: La paralización del cronograma de toma de exámenes dentro de la convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales”, esto debido al “incumplimiento de la dispuesto en la resolución de Sala Constitucional 000/2024 de 00 de junio de 2004”.

– Ni Evo ni Arce, sugieren tercer liderazgo para salvar al MAS

Exdirigentes y fundadores del Movimiento al Socialismo (MAS) han advertido que este partido político está destinado proscribir, si es que continúa la pugna interna entre Evo Morales y Luis Arce. Las voces coinciden al afirmar que por el bien del instrumento político, ambos líderes deben unirse o dejar de lado sus intereses para el resurgir de un tercer liderazgo. Tanto Morales como Arce sostienen una pulseada política en el MAS, que ha estado motivada por el interés de ambos de ser candidatos en las elecciones de 2025, lo que está poniendo en riesgo la cohesión del movimiento y su capacidad de continuar siendo una fuerza política dominante en el país.

– Gremiales marchistas anuncian “movilizaciones escalonadas” y advierten con una huelga de hambre

El bloque de gremiales que marchó hacia La Paz decidió ejecutar movilizaciones escalonadas con ampliados regionales con miras a una concentración en La Paz. No descartan impulsar una huelga de hambre nacional si el presidente Luis Arce no atiende sus demandas. “Luego de una sacrificada marcha desde Patacamaya a La Paz, siete días sin agua, hemos pasado hambre, hemos pasado frío y el Gobierno nacional no nos atiende. Nos ha indicado claramente que únicamente gobierna para un partido político y además para dirigentes sumisos”, señaló Cesar Gonzales, ejecutivo de los gremiales. “Cada semana una movilización y un ampliado nacional”, añadió.

– Productores de arroz advierten que solo podrán abastecer a cerca del 50% de la demanda en Bolivia

La Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca) avizora una disminución en la producción de arroz debido a que no se alcanzó a sembrar la superficie proyectada por el sector. “Ya habíamos anunciado esto previo a la siembra, se han sembrado alrededor de 80.000 hectáreas, varió un poco. Esto por el tema del problema de la sequía y luego vinieron lluvias excesivas que no dejaron sembrar”, sostuvo el dirigente Gonzalo Vásquez. Según el ejecutivo, en un principio y condiciones óptimas se deberían sembrar 120.000 hectáreas, por lo que consideró que al haber una baja en la superficie de siembra habrá una repercusión en los precios y en el volumen de producción.

– Los créditos del SIBolivia redujeron en $us 737 millones las importaciones

El crédito SIBolivia, otorgado desde 2020, ha permitido reducir importaciones en volumen equivalentes a $us 737 millones, reportó el Banco de Desarrollo Productivo (BDP). El gerente General del BDP, Ariel Zabala, informó que la iniciativa, que se enmarca en la política de Industrialización con Sustitución de Importaciones, financia a unidades productivas de sectores de la economía nacional que generan empleo, recursos económicos y fortalece la oferta interna. De acuerdo con un análisis, se evidencia un impacto de reducción en los volúmenes de importación en los sectores de Agricultura, Industria de Alimentos, Metalmecánica y Madera.

– Durante el primer semestre del 2024 la Fiscalía General del Estado registra 45 víctimas de feminicidio y 19 infanticidios

“El compromiso del Ministerio Público, por mandato del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, es la investigación oportuna de estos hechos que laceran y enlutan a familias bolivianas, asimismo, la priorización de estos casos a través de la movilización del Equipo Multidisciplinario de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida para su resolución. A nivel nacional, durante el primer semestre del presente año, se registran 45 víctimas de Feminicidio y 19 de Infanticidio”, sostuvo la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, Elizabeth Viveros Guzmán.

– Caso Gases: Postergan para agosto juicio contra Murillo y López y esperan notificación en EEUU y Paraguay

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó postergar hasta el 23 de agosto el inicio del juicio contra exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, y otros acusados, por la investigación relacionada a la compra irregular de gases lacrimógenos, presuntamente con sobreprecio. Este lunes debía desarrollarse la audiencia, sin embargo, el fiscal Omar Yujra informó que ambas exautoridades, del gobierno de Jeanine Añez, se encuentran bajo diferentes situaciones fuera del país. En el tema del exministro de Defensa, de Gobierno de Jeanine Añez, se encuentra con un trámite pendiente de refugio en Paraguay.