Csutcb: “Hay dos Bolivias, una que defiende la democracia y otra que quiere enfrentar al país”

“La reunión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) nos mostró que hay dos Bolivias”, afirmó el secretario de Comunicación, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Efraín Mollo. Sostuvo que una busca unirse para defender la democracia y que la otra, a la cabeza de la “derecha y Evo Morales”, busca dividir al país, enfrentarlo y frenar su desarrollo.

“En esta cumbre del TSE se ha visto que hay dos Bolivias, una a la cabeza de los movimientos sociales que están unidos por la defensa de la democracia y la profundización del Estado Plurinacional en una segunda fase. Pero también se vio la otra Bolivia que, a la cabeza de Evo Morales, Andrónico Rodriguez y su pacto con la derecha, buscan solo intereses y caprichos personales”, afirmó Mollo en entrevista con el canal estatal.

El dirigente sindical señaló que la Bolivia de Morales y la derecha pretende manejar el país a capricho de un grupo en el que también se encuentra Fernando Camacho, Carlos Mesa, entre otros líderes de oposición. Afirmó que lo que este grupo busca es tener “una Bolivia no democrática y colonial”, en la que las organizaciones sociales no son parte.

“A Evo Morale le pedimos que deje gobernar al presidente Luis Arce para que el estado se desarrolle nuevamente. No tenemos los mismos recursos que teníamos entre 2006 y 2019 y que han despilfarrado. Creen que solo el Chapare debe manejar la dirección política y no es así, la cabeza está en los nueve departamentos, no es una sola persona o sector”, dijo.

Sostuvo que la retirada de Morales de la reunión convocada por el TSE es parte de su práctica política de enfrentamiento. Dijo que la muestra más clara son las peleas que se suscitaron afueras del TSE durante la reunión. Sostuvo que esa división se repite en cada uno de los 11 partidos que participaron, “desde el más grande hasta el más pequeño”.

“Nos han mostrado que hay un grupo, una Bolivia, que va a enfrentar al país, que va frenar el desarrollo y va a dividirnos en función de su apetito personal. Eso nos mostró la reunión, esas dos Bolivias. Está de división y la que está unida para defender la democracia”, dijo.

Aseveró que las organizaciones sociales no quieren participar en una Bolivia que no reconoce las luchas políticas y sociales de las organizaciones sociales. “Es necesario entender que estas dos Bolivias están encontrándose en diferentes terrenos, no solo en la reunión del TSE”, indicó Mollo.

Sostuvo que ante esta situación el TSE tiene que tener una nueva lectura para incorporar una mayor participación de las organizaciones en la Ley Electoral. Para el dirigente, esa sería la única forma en que el sector campesino e indigena pueda tener una participación plena.