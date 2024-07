¿Cuándo aprobarán la norma y convocatoria para elegir Fiscal General?, pregunta ministro Lima a los legisladores de la ALP

La autoridad de Gobierno recordó que el cargo de Lanchipa vence el 30 de septiembre y a poco más de dos meses no se tiene lista la norma.

Lidia Mamani / La Paz

¿Cuándo aprobarán la norma y convocatoria para elegir al nuevo Fiscal General del Estado?, es una pregunta que les hace el ministro de Justicia, Iván Lima, a los legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), luego de mencionar que el cargo de Juan Lanchipa vence el 30 de septiembre próximo y el proceso que implica una evaluación, en un país serio toma por lo menos seis meses.

“El 30 de septiembre culmina el mandato de seis años del fiscal Juan Lanchipa como fiscal General de Estado, estamos prácticamente a fines de julio y la Asamblea Legislativa no terminó de aprobar el proyecto de ley de convocatoria, no han sacado la convocatoria y seguramente, ahora que vuelvan del receso y celebren el 6 de agosto, no vamos a tener una norma que regule esta materia tan importante, lo que hay que hacer es exhortar al diputado (José Manuel) Ormachea y a sus colegas, a que hagan su trabajo a tiempo”, señaló la autoridad, en contacto con eju.tv.

En horas de la mañana, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, escribió en su cuenta de red social X, “¿Alguien sabe dónde está Iván Lima? ¡No aparece! Yo les voy a decir: preparando su postulación para Fiscal General del Estado, apoyado por el Gobierno”.

Al respecto, Lima afirmó que lamenta que vuelvan a utilizar el Ministerio de Justicia para “distraer” al país y crear “globos de ensayo y cortinas a su negligencia” y a la falta de responsabilidad.

“Un proceso para elegir Fiscal General en un país serio comienza seis meses antes de vencer el mandato del Fiscal General y resulta que lejos de aprobar la ley y sacar la convocatoria en el plazo oportuno, el diputado Ormachea pretende seguir distrayendo a la población. Hay que preguntarles cuándo van a aprobar la norma y la convocatoria o como en el caso de los magistrados, consejeros, van a esperar que venza el periodo de Lanchipa”, cuestionó.

Recordó que la aprobación del proyecto de ley y la convocatoria, no es un tema de responsabilidad del Ejecutivo, sino tiene que ver con la irresponsabilidad del legislador Ormachea y de sus colegas.

De acuerdo con la explicación de la autoridad, la norma del Ministerio Público señala que el Fiscal General es elegido por la Asamblea Legislativa, por dos tercios de votos, pero ve que no están haciendo su trabajo, lamentablemente en una situación en la que se tienen un poco más de dos meses.

Al respecto, también anticipó que en el caso de que no se cumpla con lo que establece la norma, se tiene que buscar soluciones y, al respecto, la ley del Ministerio Público plantea la suplencia para el cargo de fiscal General y además hay jurisprudencia en Bolivia, pronunciada por el Tribunal Constitucional.

“Por lo tanto, el país no va a dejar de funcionar porque la ALP sea negligente en su trabajo y es algo que será evaluado en su momento de qué salida legal se le da a una posible acefalía por culminación de mandato de Lanchipa”, anticipó.