Erick Landívar cuenta su historia tras el violento asalto a la joyería Eurochronos

Revelaciones, confesiones y una mirada directa. El hecho que marcó un hito histórico entre los actos más delictivos que enlutaron al país.

En Dueños de la Tarde, Daniel Dueñas entrevistó a Erick Landívar Dorado, único sentenciado por el violento asalto a la joyería Eurochronos en el 2017.

Desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz, conversó sobre lo que ocurrió ese trágico día, su condena de 30 años sin derecho a indulto y las dudas que aún persisten en el caso. Revelaciones, confesiones y una mirada directa. El hecho que marcó un hito histórico entre los actos más delictivos que enlutaron al país.

Landívar contó que antes del hecho vivía en Roboré, donde tenía una vida normal, trabajando, estudiando Mecánica Automotriz y cuidando a su hija, buscando salir adelante y tener un futuro mejor.

«Para entrar a una empresa, me pidieron un certificado y yo estaba estudiando Mecánica Automotriz. Pero los recursos no hay mucho movimiento, en cuestiones laborales no había mucho», dijo. «No se puede retroceder el tiempo», afirmó al ser consultado sobre el momento que cambió su vida. «Fue por un trabajo, pero no sabía cuál trabajo», recordó. «Ya no había vuelta atrás», agregó.

Comentó que en el momento del asalto, su vida pasó por delante de sus ojos, pero ya estaba ahí. «Recuerdo cómo caían las personas por los disparos. Personas inocentes», dijo. «Yo salí por la puerta de adelante, del frente, logré cruzar la avenida, sentí balas que pasaban porque había cruce de fuego. Cuando reaccioné, me di cuenta que estaba con las manillas», detalló.

Tenía 19 años y considera que desde entonces ha madurado. Lo más complicado fue distanciarse de su familia, pero que no lo abandonaron. «Buscar la manera de superarme como persona, procurar el camino del bien, estudiar», aseveró.

En la cárcel, realizó un curso de asistencia legal, por eso, le gustaría estudiar Derecho y dedicarse a esa área profesional. «Quiero agradecer a Dios porque gracias a él yo estoy vivo, agradecerle a mis papás, a mi familia que no me dio la espalda», complementó.