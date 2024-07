Desaparecidos 165 migrantes tras naufragio en Mauritania

De las 300 personas que viajaban en la embarcación, 25 murieron y 120 fueron rescatadas. De ellas, al menos 10 fueron hospitalizadas de emergencia.

Al menos 165 migrantes seguían desaparecidos este miércoles (24.07.2024), tras el naufragio el pasado lunes de su embarcación en las costas de la capital mauritana, Nuakchot, y en el que murieron al menos 25 de los pasajeros.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó que unos 300 migrantes viajaban en la nave siniestrada, que pretendía llegar a las Islas Canarias, y que 120 supervivientes fueron rescatados por las autoridades mauritanas. Los demás siguen desaparecidos.

La embarcación, que había partido de las costas de Gambia, pasó siete días en el mar antes de producirse el naufragio, según la OIM.

Entre los sobrevivientes, 10 personas fueron evacuadas de urgencia a hospitales para recibir atención médica, y se identificaron a 4 niños no acompañados entre los migrantes rescatados con vida.

El reporte resaltó que este «evento trágico» ocurre en el contexto del aumento de los flujos migratorios por la ruta del Atlántico occidental, donde numerosos migrantes intentan viajes peligrosos en busca de mejores oportunidades o para escapar de situaciones difíciles en sus países de origen.

