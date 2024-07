Diputado Mamani felicita a la militancia del MAS por la ‘autoconvocatoria’ para acompañar a Morales

El asambleísta del ala radical asegura que las elecciones primarias deben llevarse a cabo porque así lo manda la Ley

Boris Bueno Camacho / La Paz

Una gran concentración de personas se dio cita en la plaza Abaroa para hacer una vigilia durante la reunión política que se llevará a cabo la mañana de este miércoles en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con la intención de lograr acuerdos sobre las elecciones primarias y judiciales, la delimitación de escaños y de circunscripciones, así como el padrón biométrico, entre otros temas.

Sin embargo, la afluencia de personas responde a la convocatoria que hicieron las dirigencias de las dos facciones del Movimiento al Socialismo (MAS) para observar las incidencias del encuentro partidario y esperar las conclusiones que saldrán de esta cita de los once líderes o representantes de las organizaciones políticas con representación nacional. Para el diputado Freddy Mamani, en el caso del ala radical, se trata de ‘militantes autoconvocados’.

“Queremos agradecer y felicitar a la militancia comprometida con su pueblo, con su instrumento político que se ha autoconvocado, a pesar de que existe una pequeña convocatoria; estoy seguro que esta plaza (Abaroa) se va a llenar, lo único que hemos decidido es acompañar a nuestro hermano Evo Morales Ayma, no hemos venido a impedir el ingreso de absolutamente nadie, la democracia debe ser respetada”, aseveró.

Sin embargo, el legislador expresó su cuestionamiento a la convocatoria hecha por el TSE porque si bien se trataba en principio de un encuentro multipartidario de organizaciones políticas reconocidas por esa institución, al final se convierte en una reunión con alianzas que en su criterio son ilegítimas y representantes cuestionados de organizaciones sociales que empañan el objetivo del encuentro.

“En principio la intención parecía muy sana cuando se convocó a una reunión multipartidaria, pero se ha distorsionado cuando se convoca a autoridades que no tienen que ver mucho con este tema, peor todavía, a organizaciones sociales. ¿Qué van a poder decir y qué tienen que decir ellos sobre esto? Peor todavía cuando el Órgano Electoral no los ha reconocido, a esto se suma que han convocado a funcionarios públicos con el objetivo de que nuestro hermano Evo Morales no pueda participar en esta reunión multipartidaria”, afirmó.

Anoche, en su cuenta de la red social X, Morales denunció que el Gobierno convocó a servidores públicos para generar violencia durante el encuentro multipartidario convocado por el TSE. “En nuestra calidad de presidente del MAS-IPSP responsabilizamos al Gobierno y a sus operadores por cualquier amenaza o daño en contra de los asistentes, de nuestros delegados y ciudadanos que acompañen la reunión”, refirió.

En cuanto a la prelación que debe haber sobre los diferentes comicios que se deben llevar adelante en los próximos meses, Mamani enfatizó en que todas son importantes porque hay una normativa que les da la fuerza legal correspondiente y deben ser cumplidas, salvo que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) modifique las disposiciones al respecto con la sanción de una nueva Ley que defina un criterio diferente.

“No es porque uno quiera o no quiera, qué hacemos con las normativas, ¿las pisoteamos?, estos temas deben entrar el debate, pero, para nosotros se tiene que cumplir como corresponde las elecciones primarias que no solo están en la la Ley 1096 (de organizaciones políticas), también está en nuestro estatuto (del MAS) este cumplimiento”, certificó el asambleísta.