Dirigencia del transporte pesado insiste en la renuncia de los ministros de Obras Públicas e Hidrocarburos

El ministro de Economía y Finanzas Públicas Marcelo Montenegro convocó al Transporte Pesado a entablar un diálogo para evitar el paro indefinido con bloqueo de carreteras que ese sector inició este miércoles en todo el país; sin embargo, la posición de la dirigencia es que cualquier negociación pasa por la renuncia del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño y su par de Hidrocarburos, Franklin Molina, porque no escucharon las demandas de los transportistas ni pudieron solucionar el grave problema del combustible

Además, el ampliado nacional del transporte pesado que se llevó a cabo este martes en Sucre, emitió un voto resolutivo suscrito por las diferentes representaciones departamentales mediante el cual dan un plazo de 72 horas al gobierno para que resuelva los problemas planteados por este gremio, sobre todo en cuanto a la provisión de combustible y dólares se refiere; de lo contrario, pedirá el adelanto de las elecciones generales.

“Como primer punto, ha resuelto pedir la renuncia de dos ministros, de Hidrocarburos y Obras Públicas, así como del presidente de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Bolivianos) y del gerente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), porque en su momento no supieron resolver los problemas, estos personajes no están informando de manera cabal al primer mandatario”, señaló al respecto, el presidente de la cámara de transporte internacional de Oruro, Jorge Gutiérrez.

El dirigente orureño especificó que la atención a ese punto puede resultar crucial para la solución de la medida asumida por el transporte pesado del país y que, si no se procede a la destitución de los funcionarios mencionados, se pedirá el adelanto de los comicios presidenciales, debido a que agotaron todas las instancias para encontrar una solución a la crisis de los carburantes, incluso, con el presidente Luis Arce quien se comprometió a subsanar los problemas que más allá de ser resueltos, se agudizaron.

“Estamos desesperados, no estamos trabajando, estamos bloqueados en los surtidores, un 80 por ciento de nuestras unidades está parado en los surtidores y eso está desembocando en el desempleo de nuestros conductores que ya no podemos sostener; tenemos que pagar impuestos, no los tenemos; tenemos que pagar sueldos, de la misma forma tenemos esa dificultad; en ese sentido, el ampliado ha resuelto esos puntos tan importantes”, refirió.

Además, pidió garantías para los dirigentes del sector porque se sienten amenazados y perseguidos debido a las declaraciones de autoridades gubernamentales y sectores afines a Luis Arce que calificaron de política la medida asumida y los tildan de ‘golpistas’, cuando en realidad solamente precautelan los derechos de los transportistas que piden la normalización de la provisión de combustible para poder retomar sus labores cotidianas.

“Ver tantas filas de camiones, ¿clamar por combustible es ser golpista? Ver a tantos ciudadanos hacer filas con sus galones de cuadras y cuadras ¿Eso es ser golpista, o político? De verdad molestan las aseveraciones de los gobernantes que a los del transporte nos tratan como políticos; (…) El pedido se convierte en político, porque lamentablemente no hemos sido escuchados por el primer mandatario”, dijo a manera de justificación de la determinación del ampliado de pedir el adelanto de elecciones si no son atendidos en sus demandas.

Gutiérrez aseveró que solo de esa manera las próximas posibles autoridades pensarán ‘una y mil veces’ antes de asumir los cargos que revisten de mucha responsabilidad, porque en la actualidad los altos funcionarios demostraron que no pueden afrontar la crisis que aqueja a todos los estamentos de la sociedad boliviana; sin embargo, si bien admitió que hubo avance en otros temas, pero no en los aspectos que más inciden en el normal funcionamiento de las actividades del sector del transporte.