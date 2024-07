Dirigente del transporte urbano cruceño califica de incapaz al presidente de YPFB

Segundo Ricaldi señala que solo el 50 por ciento del parque automotor de esa ciudad trabaja porque el resto hace filas para conseguir el combustible

Boris Bueno Camacho / La Paz

La escasez de combustible se agudiza en el país, largas filas de vehículos pesados son la constante en las estaciones de servicio que no están en la capacidad de proveer el diésel necesario porque, simplemente, no existe; el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen reconoció que recién en los primeros días de agosto se podrá descargar el carburante de los cuatro buques que esperan en el puerto de Arica, Chile.

El dirigente del transporte urbano de Santa Cruz, Segundo Ricaldi, cuestiona la falta de solución al problema y califica de incapaz al presidente de YPFB, porque hasta la fecha solamente da excusas y no brinda una solución a la falta de combustible; por ello, pide su renuncia al cargo ya que solo hace promesas y no dice la verdad sobre la ausencia del combustible que pone en ascuas no solo al sector del transporte, sino también a los sectores productivos del país.

“En el ampliado de Tarija se determinó pedir la destitución del ministro de Hidrocarburos y del presidente de Yacimientos, eso seguramente va a presentar Lucio Gómez en La Paz; (…) lo único que queremos es que haya un abastecimiento normal para nuestros micros que echan 60 o 70 litros, no más porque no hacemos acopio en bidones, lo único que digo es que se tiene que normalizar la provisión”, enfatizó.

Ricaldi pidió a la población cruceña entender los motivos del paro anunciado para el jueves 1 de agosto, porque la escasez del combustible no solo afecta a los transportistas, sino a la sociedad en su conjunto que vio disminuido el flujo de motorizados del transporte público; por ello, el sector se reunirá este martes para definir la logística de la medida, amén de lo que pase en la reunión convocada por el gobierno a la dirigencia nacional del transporte.

“La única verdad es que estamos más arruinados que nunca, es por eso que se determinó el paro nacional movilizado para este jueves, no hay preferencia para que nos provean al transporte urbano, nadie ha hecho nada por nosotros; está trabajando el 50% y el otro 50% está en los surtidores, durmiendo, haciendo filas, de dos a tres días agarra uno si tiene suerte, porque no hay seguridad de que va a llegar diésel ahí, ahora hay clases y tampoco estamos cumpliendo como se debe porque solo el 50% está trabajando”, apuntó.

Asimismo, pidió al gobierno decir la verdad sobre el problema de combustibles que atraviesa el país que afecta a varios sectores del país, porque varios de ellos tienen deudas con el sistema financiero y que, por la falta de los carburantes las actividades económicas han sido seriamente afectadas, aspecto que provocará otro problema para los productores y prestadores de servicios al no poder cumplir con sus obligaciones.

Según el análisis que efectuó el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, el diésel y la gasolina que se encuentran en los puertos de Arica sólo abastecerán las necesidades del país durante aproximadamente un mes, mientras que YPFB anunció que abastecerá por mes y medio; en tanto, la importación por el sur de 50 millones de litros de diésel solo alcanzaría para abastecer las necesidades de los diferentes sectores por un período de 7 a 8 días.

