El baterista ecuatoriano Billy Cueva lanza su primer video solista “OK”

«Es un instrumento de mucha descarga, y yo me considero un baterista con más influencia del rock pesado», explica.

El talentoso baterista ecuatoriano Billy Cueva lanza su primer video musical como solista con el tema instrumental “OK”. Este sencillo, lleno de ritmo, fuerza y emoción, invita a los oyentes a embarcarse en una nueva aventura musical.

La pasión de Billy por la música comenzó en su infancia, influenciado por su familia, quienes también son músicos. Con ese incentivo, se interesó en aprender un instrumento musical, y fue aconsejado a elegir la batería. Su habilidad y dedicación lo llevó a formar parte de diversas bandas y a sobresalir en numerosas presentaciones.

«Es un instrumento de mucha descarga, y yo me considero un baterista con más influencia del rock pesado», explica. «Aunque he estado en bandas de varios géneros musicales, mi fuerte, o lo que más me gusta, es el rock. Cuando termino de tocar, me siento feliz porque es una manera de desahogarme, una forma de expresión única».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Billy explica que su batería es poco convencional, rodeándolo completamente y ajustándose al show que desea ofrecer. «Tengo percusión latina como timbales y congas, pero también todo ese ámbito del rock que tanto me gusta», detalla, siendo su inspiración músicos como Ringo Starr y John Bonham. «Decidí tener esta batería para no ser solo un baterista solista, sino brindar un show visualmente impactante».

El video oficial de “OK” fue grabado en el escenario del Teatro Sánchez Aguilar, uno de los teatros más representativos y emblemáticos de Ecuador. «Pueden esperar un video diferente y original, que servirá de abreboca para el show que quiero dar en el futuro», señala Billy.

«Este proyecto no es común, pero me gustaría que se convierta en una visión para otros músicos. Hay muchos bateristas, bajistas e instrumentistas con talento y capacidad para hacer proyectos independientes. Espero que esto sirva de inspiración para que se animen a ponerlos en marcha y que las increíbles canciones que tienen no se queden guardadas», concluye Billy, quien en los próximos meses lanzará al mercado musical cinco singles.