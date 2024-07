El diputado Astorga asegura que el gobierno se dio ‘un tiro al pie’ con el presunto autogolpe

El asambleísta justifica las movilizaciones contra la desatención del gobierno a los problemas de las regiones y sectores como el que protagonizan pobladores de Caracollo

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, aseguró este lunes que el gobierno cometió un error al supuestamente haber montado el espectáculo del autogolpe el pasado miércoles 26 de junio, porque desde esa fecha la imagen de Bolivia quedó más deteriorada y se ahuyentó la inversión extranjera por la falta de seguridad que existe en el país, hecho que perjudicó enormemente al país en su conjunto.

El asambleísta refirió que el efecto contrario al objetivo del gobierno se siente en el malestar de la gente y los grupos sociales organizados que salen a expresar su molestia por la falta de atención gubernamental a las necesidades de la sociedad boliviana y la aguda crisis económica que atraviesa el país que se manifiesta sobre todo en la escasez de combustibles y la ausencia de dólares en el mercado interno.

“Los que se han dado un tiro al pie y un tiro al pie a todos los bolivianos ha sido la gente del gobierno al haber montado este show de esta toma militar, de este autogolpe, porque con esto se evidencia que se está ahuyentando a la inversión, desde afuera ya no quieren invertir en nuestro país. (…) Entiendo que hay reivindicaciones ciudadanas, reivindicaciones de sectores que están saliendo a las calles, este show de Arce está quedando en el olvido y otra vez habrá movilizaciones por la falta de combustible y del dólar”, puntualizó.

En ese sentido, justificó la movilización de sectores sociales como el protagonizado por los pobladores de Caracollo, quienes llevan adelante un bloqueo indefinido en ese municipio de Oruro en demanda de una carretera, porque va en contra de la falta de atención del gobierno a las demandas del pueblo; sin embargo, aclaró que los bloqueos que responde a intereses político partidarios sí deben ser sancionados de acuerdo con la Ley.

“Aquellos que sean por candidaturas como el que pretende llevar adelante Evo Morales no debe ser permitidos, porque además es inconstitucional ya que hay una sentencia que claramente dice que Evo Morales no puede ser candidato; pero si hay movilizaciones ciudadanas o movilizaciones de algunos sectores por la crisis económica o por la democracia, me parece que están avalados por la Constitución Política del Estado (CPE)”, enfatizó.

El diputado opositor Alberto Astorga. Foto: captura pantalla

Asimismo, se manifestó sobre el reciente anuncio de la candidatura del empresario Branko Marinkovic, exministro de Economía de Jeanine Áñez y lamentó la actuación de ciertos sectores de la oposición, a los que calificó de irresponsables, que anuncian sus intenciones electorales y no dan paso a la concertación para la candidatura única que permita derrotar al Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones nacionales de 2025.

“Algunos opositores se sienten candidatos a la presidencia, tenemos candidatos de la oposición por docenas y aquí estamos en un momento histórico para ganarle al Movimiento al Socialismo. Luis Arce está de capa caída, prácticamente está en la lona, Evo Morales está inhabilitado para ser candidato, entonces deberíamos unificar a los mejores liderazgos, a los mejores cuadros de la oposición, para tener una candidatura única, me parece mucha irresponsabilidad de que cada día salgan candidatos”, cuestionó.

Además, anunció que la postura que CC llevará a la cumbre de partidos convocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) del próximo miércoles 10 es que este año se efectúen las elecciones judiciales y recién el próximo, las primarias; pero, que sean abiertas, con una antelación de tres meses a los comicios nacionales y que garanticen el concurso de más de un binomio para que no signifique un casto insulso para el erario nacional.

Por otro lado, relativizó la importancia de la reunión entre Arce Catacora y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, porque los socialistas del siglo XXI están llevando a la ruina a sus respectivos países y no habrá una solución cierta a la crisis que vive nuestra nación; más bien -dijo- el presidente del vecino país quiere dar algo de credibilidad y fortaleza al mandatario boliviano que quedó en ‘ridículo’ por el espectáculo montado del pasado 26 de junio.