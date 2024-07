“El dólar es subvencionado por el BCB y por el Estado, el precio está congelado hace mucho tiempo”, señala la ministra de Trabajo

La ministra Navia dijo que actualmente el precio de la divisa extranejra debería estar en Bs 14 por dólar, por tanto, son Bs 7 lo que subsidia el Gobierno.

eju.tv / Video: X Jimena Antelo

Lidia Mamani / La Paz

El dólar es subvencionado por el Banco Central de Bolivia (BCB) y por el Estado boliviano, el precio está congelado en el país desde hace muchos años, la moneda extranjera es subvencionado como los combustibles, como la energía eléctrica, entre otros, afirmó este martes la ministra de Trabajo, Verónica Navia. Incluso dijo que actualmente su precio debería estar en Bs 14 por dólar, por tanto, son Bs 7 lo que subsidia el Gobierno.

“(….) cualquier empresa productiva nacional que tiene gas subvencionado, diésel subvencionado, que tiene incluso el dólar subvencionado, como una política redistributiva de nuestro modelo económico social comunitario productivo, aprovecharía de incrementar su productividad precisamente para ampliar sus cupos de exportación”, aseveró la autoridad en una entrevista con el medio cruceño con el que hablaba sobre las empresas privadas.

Continuó e indicó que el “dólar es subvencionado, está congelado al precio hace mucho tiempo en el país. El dólar no responde a la libertad de precio, el dólar está subvencionado por el BCB, por el Estado boliviano y está congelado a Bs 6,89 desde hace mucho tiempo en el país”.

Comparó que si la moneda extranjera estuviera al libre mercado, debería costar por lo menos a Bs 14 por un dólar, pero actualmente está a menos de Bs 7. “Entonces el dólar es subvencionado, al igual que la gasolina, la energía eléctrica, el gas es subvencionado”.

Ante la consulta de quién tiene el acceso a un dólar que esté costando a Bs 6,96 en este momento, Navia señaló que es el costo oficial y que desconoce esa información, pero que espera que el Ministerio de Economía esté coadyuvando ante una demanda del empresariado, con quienes se han reunido para fijar una ruta.

Sobre la consulta de cuánto costó la subvención al dólar, respondió que no conoce ese dato y que los ministerios de Economía y de Planificación deberían ser los que respondan ese tema. No obstante, reiteró que el dólar oficial está por debajo de Bs 7 y que si se lo compara con el precio internacional y con el que se lo vende en el mercado paralelo, estaría rondando los Bs 14, pero no lo está porque el Estado subvenciona para que no se dispare el costo del dólar.

Al respecto, el diputado de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, cuestionó las declaraciones de la autoridad y pidió al Gobierno aclarar el tema e indicar cuánto le cuesta al Estado esa subvención. Incluso anticipó que ese tipo de afirmaciones puede subir su costo.