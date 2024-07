El Ministerio de Salud reconfirma el segundo caso de sarampión en Oruro

Las autoridades recomiendan a los progenitores acudir a uno de los 3.600 establecimientos de salud del país que inmunizan contra esa enfermedad.

Boris Bueno Camacho / La Paz

El viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enríquez, confirmó el segundo caso de sarampión en el departamento de Oruro y descartó otros dos probables al haber salido negativas las pruebas que fueron tomadas a las personas que presentaban los síntomas. Un tercer posible contagio, pero en Cochabamba, también fue descartado por un estudio de laboratorio.

Enríquez recordó que el sarampión tiene un alto grado de contagio ya que la persona con el virus tiene la capacidad de contagiar de 12 a 18 personas, por ese motivo, el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica para actuar de forma oportuna ante un posible brote; aunque, aseguró, se toman todas las previsiones para que ello ocurra.

“Si hay un niño que tiene una fiebre elevada de 38 a 41 grados y que presente algún exantema, unas manchas como alergia en el cuerpito del menor o de cualquier otra persona, que se acerquen de manera inmediata para que se le tome la muestra y se determine si se trata de sarampión; además en esta época viajan a diferentes lados y podría darse la posibilidad de entrar en contacto con algún caso, por eso, el diagnóstico tiene que ser oportuno”, señaló.

La autoridad se refirió al esquema de vacunación y señaló que a los doce meses se debe aplicar la primera dosis, entre los 18 y 23 meses debe ser aplicada la segunda dosis y a los cinco años tendría que completar el esquema de inmunización contra ese mal; en tanto, se vacuna a las personas adultas que hubieran tenido contacto con un menor posiblemente infectado, tal cual sucedió con los casos presentados en Oruro y Tarija.

“Este es el segundo caso confirmado en Bolivia, el primero fue en Tarija, en Bermejo; pero de los casos más cercanos de los que había una alta sospecha, los dos contactos han salido con resultados negativos y un tercero que por la vigilancia epidemiológica fue detectado en otro municipio que no tiene relación con el caso primario, lo hemos detectado, hemos enviado las pruebas al laboratorio y también han salido negativas”, puntualizó.

Sin embargo, informó que se hace el seguimiento en el barrio donde vive el menor contagiado en Oruro y en los establecimientos de salud, vigilancia que durará al menos tres semanas; en ese sentido, reiteró el pedido a los progenitores para que estén atentos si sus hijos tienen fiebre alta, salpullido, enrojecimiento de los ojos y dolor de cabeza, síntomas que son propios del sarampión, y si presentan estos deben llevarlos de forma inmediata al centro de salud más cercano.

“Padres de familia, revisen si tienen el carnet de vacunación y si no, lleven al establecimiento de salud para que determinen la mejor línea de trabajo para poder evitar la enfermedad, hay 3.600 establecimientos con vacunatorios, la vacuna está disponible en cada uno de ellos, es de carácter gratuito, solo necesitamos que el padre tome la responsabilidad para con sus niños de vacunarlos”, reflexionó, por último.

El Ministerio de Salud declaró la pasada semana una alerta epidemiológica en todo el territorio nacional debido a la confirmación del caso positivo de sarampión en el departamento de Oruro. Inmediatamente, esa cartera instruyó programar una campaña de vacunación en ese departamento, la administración de un refuerzo a todo el personal de salud del Complejo Hospitalario San Juan de Dios donde se detectó el caso y el seguimiento de contactos que tuvo el personal de salud.

Bolivia no registraba casos de sarampión desde hace al menos 22 años. Sin embargo, la proliferación del virus en naciones limítrofes, encendieron las alarmas en el país, debido a migrantes que llegan como vectores de la enfermedad, la que calificó como ‘altamente contagiosa entre quienes no fueron inoculados. Enríquez recomendó, ante cualquier síntoma de la enfermedad, no automedicar y acudir a un establecimiento médico.

