Elecciones judiciales: Tahuichi Tahuichi impugna resultado en examen y denuncia que le “robaron” su postulación

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi, postulante al Consejo de la Magistratura, denunció que la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa le “robó” puntaje en el examen oral que rindió, ya que las preguntas que le hicieron era capciosas y estaban mal planteadas. Dijo que presentó una impugnación al proceso y que la respuesta la conocerá hasta este jueves.

“He sido víctima porque me han robado mi postulación al cargo del Consejo de la Magistratura”, indicó Tahuichi a Brújula Digital.

Detalló que este supuesto robo se dio debido a que las preguntas que realizaron los miembros de la Comisión mixta de Justicia Plural eran “capciosas y que las mismas adolecen de muchas deficiencias”.

“¿Por qué digo que me robaron mi postulación?, pues la pregunta (que me hicieron) señala: “según la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación se aplica: a) a todas las bolivianas y bolivianos, b) a la Procuraduría; a la organizaciones sociales, c) organismos de control social y d) todas las anteriores”, pues todas eran correctas” dijo el postulante y agregó “yo puse el inciso A porque era correcto, pero la comisión en su deficiencia y manoseo y mal planteamiento de la pregunta, me pusieron mal porque para ellos la respuesta correcta era el inciso D”.

Insistió en que la Asamblea Legislativa le robó su postulación al cargo judicial y cuestionó que los exámenes son memorísticos cuando deberían tener un planteamiento distinto.

“Me han robado mi postulación y estas son las pruebas, porque tienen un mal planteamiento”, dijo. El vocal dio su examen el lunes y obtuvo 40/100.

Agregó que la Comisión Mixta de Justicia Plural debe darle una respuesta hasta este jueves, ya que el proceso de los exámenes orales termina este miércoles 24 de julio.

“He presentado la impugnación y lo he hecho en el plazo correspondiente y ellos tienen que hacer una revisión a las respuestas, porque en mi caso, yo me he sacado 100 puntos y por eso no podían robarme mi postulación”, indicó Tahuichi.

El caso de Tahuichi no es el único. El lunes, el postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional de Pando, Pablo Cristian Zuleta impugnó también su examen oral debido a que, él afirma que dos de las preguntas que le hicieron estaban mal formuladas por las instituciones.

Pidió a la Comisión Mixta de Constitución que le otorgue los 100 puntos que presuntamente le corresponde.

