Ellen DeGeneres se retira de Hollywood con un show para Netflix: “Esta es la última vez que me verán”

Tras el estreno de "Ellen's Last Stand…Up" en streaming, la exconductora de televisión se alejará de la industria del entretenimiento.

La comediante de 66 años abordó su retiro del mundo del espectáculo tras la cancelación de «The Ellen DeGeneres Show» (Warner Bros. Television Distribution)

Ellen DeGeneres volvió a subir al escenario tras la cancelación de su popular programa de entrevistas, The Ellen DeGeneres Show, hace dos años. La comediante, de 66 años, presentó una serie de espectáculos en el Luther Burbank Center for the Arts en California, Estados Unidos, como parte de su gira Ellen’s Last Stand…Up.

En la primera noche del espectáculo, el pasado 1 de julio, la presentadora expresó: “Déjame ponerte al día sobre lo que me ha estado pasando desde la última vez que me viste. Crío gallinas. Ah, sí, y me echaron del mundo del espectáculo por ser mala”.

Ellen DeGeneres condujo su espacio televisivo durante casi dos décadas, hasta su salida abrupta en 2022

La comediante se refirió al impacto que esta transición ha tenido en su vida después de 19 temporadas al aire. “Solía decir: ‘No me importa lo que la gente diga de mí’. Ahora me doy cuenta de que lo dije durante el auge de mi popularidad”, admitió. Y siguió bromeando: “La próxima vez me echarán por vieja, lesbiana y mala, la triple corona”.

Sin embargo, no evitó tocar temas más serios, incluyendo las acusaciones que provocaron su caída. “Puedo ser exigente, impaciente y dura. Soy una mujer fuerte. Soy muchas cosas, pero no soy mala”, detalló. Además, recalcó que su intención nunca fue ser percibida de forma negativa manera, ni herir a otros “incluso si a veces lo parecía”.

«The Ellen DeGeneres Show» fue un éxito rotundo a lo largo de los años y ganó numerosos premios, incluyendo más de 60 Daytime Emmy Awards

Al ser cuestionada por la audiencia sobre un posible regreso a la televisión, fue contundente: “Esta es la última vez que me verán”. Y aclaró que solo tiene pendiente el estreno de su monólogo a través de streaming.

Otro seguidor insistió a DeGeneres para que volviera a dar voz al personaje de Dory en las películas de Pixar, a lo que ella respondió: “No, me voy, adiós, ¿recuerdas? Después de mi especial de Netflix, ya terminé”.

«Ellen's Last Stand…Up» es también el nombre del próximo especial de stand-up de la comediante

Por qué Ellen DeGeneres fue retirada de la televisión En un viral informe de BuzzFeed Newspublicadoen julio de 2020, varios exempleados y trabajadores actuales bajo anonimato acusaron a Ellen DeGeneres de cultivar un entorno laboral tóxico e insalubre en el set de su programa de variedades y entrevistas. Las denuncias apuntaban a sanciones por tomar licencias médicas, casos de microagresiones raciales, intimidación sexual y un ambiente de miedo a represalias por levantar quejas. Meses después, en un show de comedia en Los Ángeles, la presentadora reconoció: “El odio persistió durante mucho tiempo y yo intentaba evitar mirar las noticias. La chica que decía ‘sé amable’ no era amable. Ese era el titular”. Ellen Degeneres fue acusada en 2020 de racismo, intimidación y acoso (Nbc-Tv/Kobal/Shutterstock) Ellen Degeneres fue acusada en 2020 de racismo, intimidación y acoso (Nbc-Tv/Kobal/Shutterstock)