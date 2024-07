“Emprendimiento femenino y empoderamiento”: Reunión de primeras damas de Bolivia y Brasil

Durante a visita oficial do Presidente @LulaOficial à Bolívia, me reuni com a primeira-dama Lourdes Durán Romero. Tivemos uma conversa muito produtiva sobre empreendedorismo feminino, políticas públicas voltadas para o empoderamento e autonomia das mulheres, o papel das mulheres… pic.twitter.com/gSuETxra4S

— Janja Lula Silva (@JanjaLula) July 9, 2024