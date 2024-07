¿Es cierto que el frío no enferma?: esto dicen los expertos

De la mano de un mayor acceso a la información, suele escucharse de un tiempo a esta parte que las bajas temperaturas no son las responsables de que las personas contraigan más virus en invierno. Las repuestas de los especialistas a Infobae.

Las bajas temperaturas hacen que las personas procuren calentarse, que estén en espacios cerrados, y muchas veces, mal ventilados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuente: Infobae

“Abrigate que te vas a enfermar”, solían decir las madres de antaño. Aunque alguna que otra en la actualidad repite la frase como un mandato.

Sin embargo, las nuevas generaciones de padres cuentan con información que las anteriores no tenían, lo que las hace responder a más de un abuelo preocupado viendo a su nieto en remera al aire libre en invierno: “el frío no enferma”. ¿Esto es real? ¿Por qué, en ese caso, no hay quien por estos días no conozca a alguien que está en cama con gripe o al menos resfriado?

“Creo que es esencial desmitificar el mito de que el frío enferma, esto no es así, sino que lo que hace el frío es predisponer a condiciones que hacen que haya más circulación de virus respiratorios”, comenzó a explicar consultado por Infobae el jefe de Internados en la Clínica Reina Fabiola de la Universidad Católica de Córdoba y expresidente de Sociedad de Medicina Interna de Córdoba, Ignacio Gutiérrez Magaldi (MP 32214 / ME 15051).

¿Por qué me enfermo con el frío?