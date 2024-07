Evo señala al procurador Siles de pedir $us 40.000 a 10 militares para su liberación, involucrados en la presunta toma de la plaza Murillo

Las declaraciones se dan tras un mes de lo sucedido en la plaza Murillo, donde los militares de las Fuerzas Armadas presuntamente tenían el objetivo de tomar el poder.

eju.tv / Video: Kawsachun Coca

Lidia Mamani / La Paz

El expresidente Evo Morales afirmó este viernes que el procurador General del Estado, César Siles, pidió 40.000 dólares a cada militar y que en total era 10, quienes actualmente están con detención preventiva en el caso que se investiga por la presunta toma de la plaza Murillo, el 26 de junio pasado. Afirmó que es una denuncia que se tiene que investigar, ya que él no pudo conseguir las respectivas pruebas.

“Mira, la familia de un militar detenido me informó y traté de cruzar información de un juez, todavía no tengo pruebas (…). El procurador General del Estado, César Siles, ha sacado 40.000 dólares para liberar a cada soldado detenido, que se investigue, son más de 10 militares, ha prometido liberarlos y ha sacado 40.000 a cada uno, si no libera tiene que devolver”, señaló tras una conferencia de prensa que dio por su arribo a la ciudad de El Alto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

También puede leer: Capitán Castro dice que en 2023 Zúñiga ordenó trabajar su imagen para un gobierno de transición a pedido de Arce

Las declaraciones se dan tras un mes de lo sucedido en la plaza Murillo, donde los militares de las Fuerzas Armadas presuntamente tenían el objetivo de tomar el poder, por el caso se tiene más de 20 uniformados procesados y casi una quincena está con detención preventiva en diferentes recintos penitenciarios.

El tema salió luego que Morales cuestionó que Bolivia está totalmente desinstitucionalizado, no hay elección del órgano judicial y sólo se “imposición” del Poder Ejecutivo con amenazas, por eso es que la promoción del general Juan José Zúñiga, excomandante del Ejército, asumió el cargo pese a que le faltaba un año de antigüedad.

Las declaraciones se dieron luego de su llegada , en medio de una fuerte custodia, al Distrito 8 de la ciudad de El Alto, donde se realizó el acto de proclamación como candidato presidencial 2025.

Este medio hizo las consultas al PGE, para buscar la contraparte pero no obtuvo respuesta.