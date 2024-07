Falta de dólares causa escasez de insumos, equipamiento y medicamentos, según Colegio Médico

El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) La Paz, Fernando Romero, argumentó que la escasez de medicamentos en las farmacias es una realidad y hay pacientes que peregrinan en busca de medicamentos porque ya no estaría llegando.

Presidente del Colegio Médico de Bolivia, Carlos Iriarte. Foto: ANF

Fuente: ANF

La Paz. – El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Carlos Iriarte, afirmó este miércoles que la falta de dólares en el país causa escasez en insumos médicos, repuestos para equipos en los hospitales y falta de medicamentos; espera que el Gobierno resuelva el problema.

“(La escasez de los dólares nos afecta) en la parte de abastecimiento de insumos (médicos), medicamentos y en equipamiento, porque hay que renovar, hay que traer repuestos. Imagínese que un tomógrafo se descomponga, el repuesto consigues en el exterior, aquí (en Bolivia) no fabrican componentes para medicina”, lamentó Iriarte.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Argumentó que los importadores de medicamentos e insumos médicos son los más afectados por la falta de dólares, debido a que consiguen la moneda norteamericana a precios altos y necesariamente en el país tienen que subir los precios de los productos.

“En el sector de la seguridad social a corto plazo y en el sector público hay escasez de medicamentos”, enfatizó.

El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) La Paz, Fernando Romero, argumentó que la escasez de medicamentos en las farmacias es una realidad y hay pacientes que peregrinan en busca de medicamentos porque ya no estaría llegando.

Añadió que esa realidad demuestra la negligente gestión del presidente Luis Arce y su Gabinete de Ministros porque los medicamentos incrementaron hasta en un 40% de su costo anterior.

“No hay ni siquiera para comprar, ya no están trayendo medicamentos que son muy importantes para los pacientes; por ejemplo, quimioterapéuticos, anestésicos, antibióticos para terapia intensiva. La gente pobre tiene que comprarse, pero no tiene plata”, cuestionó Romero.

No sólo el sector médico está siendo afectado por la escasez de dólares en el país, también están los importadores mayoristas de insumos alimenticios y productos de la canasta familiar. Además, los transportistas se declararon en estado de emergencia y advirtieron con movilizaciones si el Gobierno no soluciona el tema.

Este julio se cumple 17 meses de la escasez de dólares en el país y el Gobierno todavía no dio una salida estructural al problema; aunque, confía que la población migrará a optar por otras monedas como el real, yuan y las criptomonedas.

La pasada jornada, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, admitió que hay una crisis en Bolivia y exigió al Evo Morales que autorice a sus parlamentarios aprobar créditos internacionales para inyectar circulante al mercado boliviano.

/DPC/FPF